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СемьяНЬЮки
Билеты от 1400₽
Киноафиша СемьяНЬЮки

Спектакль СемьяНЬЮки

Постановка
Лицедеи 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Клоунская феерия о семейных абсурдах в театре «Лицедеи»

Спектакль «СЕМЬЯНЮКИ» — это уникальная клоунская постановка, где все события и персонажи закручены в головокружительную карусель одной необычной семьи. Под крышей этого дома живут отец, мать и дети — странные, но трогательные герои, которые воплощают абсурд повседневной жизни.

Мир абсурда без слов

Постановка поражает тем, что все сцены разворачиваются без единого слова. Через каскад коротких, но ярких сцен, спецэффекты и комические катастрофы, герои создают портрет «чокнутой» семейки, где каждый момент кажется одновременно смешным и абсурдным. Это мир, в котором мы все узнаём что-то о самих себе.

Энергия и магия клоунады

«СЕМЬЯНЮКИ» — это не просто история, а живое представление, которое дарит зрителям энергию, магию и поэзию. Актеры делятся чем-то очень личным, создавая атмосферу, понятную и детям, и взрослым. Этот спектакль не нуждается в словах, ведь каждое действие говорит само за себя, пробуждая в зрителях детство и ощущение чуда.

Режиссер
Юрий Ядровский
В ролях
Ольга Елисеева
Юлия Сергеева
Александр Гусаров
Марина Махаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00 от 1400 ₽ 19:00 от 1400 ₽

Фотографии

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