Спектакль о сложностях подросткового возраста

Приглашаем вас на спектакль «Хоттабыч», который рассказывает о сложностях подросткового возраста и о том, как трудно быть двенадцатилетним человеком.

Сюжет

Четверо друзей — заучка Лиза, стритартер Гога, геймер Женя и Волька — столкнулись с проблемами, которые сложно решить. У Вольки всё идет наперекосяк: учебный год не кончается, розовые косички Лизы отвлекают, а родители поссорились и разъехались. Мир вокруг него разваливается, и он не знает, как его собрать.

Темы

Спектакль, поставленный Романом Габриа, сочетает в себе юмор и нежность. Он предназначен для подростков и их родителей — для тех, кто находится на грани между детством и взрослой жизнью. Это время, когда ты начинаешь осознавать, что мир гораздо сложнее, чем казалось, но еще не знаешь, как с ним справиться.

Главные темы спектакля — поиск защиты и поддержки в непростые времена. Волька придумывает себе Хоттабыча, который способен решить все проблемы. Но иногда мы сами становимся Хоттабычами для тех, кто нуждается в помощи.

Оптимистичный финал

В конце концов, всё будет хорошо. Нервная географичка Аполлинария Марковна, строгий охранник Андрей Вальеревич, родители и сами ребята найдут свой путь. Уверенность в том, что в жизни всё наладится, особенно важна в возрасте двенадцати лет, когда рядом есть любовь и поддержка.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль о важности дружбы и семейных отношений!