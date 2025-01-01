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Хоттабыч
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Спектакль Хоттабыч

Постановка
Мастерская 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о сложностях подросткового возраста

Приглашаем вас на спектакль «Хоттабыч», который рассказывает о сложностях подросткового возраста и о том, как трудно быть двенадцатилетним человеком.

Сюжет

Четверо друзей — заучка Лиза, стритартер Гога, геймер Женя и Волька — столкнулись с проблемами, которые сложно решить. У Вольки всё идет наперекосяк: учебный год не кончается, розовые косички Лизы отвлекают, а родители поссорились и разъехались. Мир вокруг него разваливается, и он не знает, как его собрать.

Темы

Спектакль, поставленный Романом Габриа, сочетает в себе юмор и нежность. Он предназначен для подростков и их родителей — для тех, кто находится на грани между детством и взрослой жизнью. Это время, когда ты начинаешь осознавать, что мир гораздо сложнее, чем казалось, но еще не знаешь, как с ним справиться.

Главные темы спектакля — поиск защиты и поддержки в непростые времена. Волька придумывает себе Хоттабыча, который способен решить все проблемы. Но иногда мы сами становимся Хоттабычами для тех, кто нуждается в помощи.

Оптимистичный финал

В конце концов, всё будет хорошо. Нервная географичка Аполлинария Марковна, строгий охранник Андрей Вальеревич, родители и сами ребята найдут свой путь. Уверенность в том, что в жизни всё наладится, особенно важна в возрасте двенадцати лет, когда рядом есть любовь и поддержка.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль о важности дружбы и семейных отношений!

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Фома Бызгу
Артур Гросс
Никита Капралов
Ричард Ардашин
Дарья Соловьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
18:00 от 900 ₽

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