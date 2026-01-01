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Lizer
Киноафиша Lizer

Lizer

12+
Возраст 12+

О концерте

Осенний концерт LIZER в Омске

2 октября на площадке «Ангар» состоится уникальный концерт LIZER. Арсен, выступая с эксклюзивной программой, обещает сделать этот вечер незабываемым для всех гостей. Это особая возможность увидеть артиста в живую и насладиться его творчеством в непринужденной атмосфере.

В продаже уже доступны первые 50 билетов по акционной цене. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события, так как стоимость билетов будет расти.

LIZER — это не только популярные хиты, но и искренние тексты, которые находят отклик в сердцах слушателей. Концерт представит яркие моменты из его творческого пути и подарит незабываемые эмоции всем присутствующим.

Поторопитесь приобрести билеты, чтобы не упустить редкую возможность увидеть вашего кумира на сцене!

Купить билет на концерт Lizer

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В других городах
Октябрь
2 октября пятница
19:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 390 ₽

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