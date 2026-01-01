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Валерий Семин
Киноафиша Валерий Семин

Валерий Семин

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Валерия Сёмина «Неужели 60?!»

В Концерт-холле РЦСО состоится юбилейный концерт Валерия Сёмина. Заслуженный артист России, музыкант-мультинструменталист и автор песен, Сёмин известен своими выступлениями с баяном. На его концертах царит душевная атмосфера домашнего праздника, а также уникальное сочетание творчества и народных традиций.

Артист и телеведущий

Валерий Сёмин не только прекрасный музыкант, но и соведущий популярных телепрограмм «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1». Его харизма и талант делают каждое выступление незабываемым, а вечер — наполненным положительными эмоциями.

Незабываемые эмоции для всей семьи

Каждый концерт Сёмина собирает полный зал зрителей, увлеченных его творчеством. Это — не просто музыкальное событие, а праздник души, который объединяет разные поколения и создает атмосферу теплоты и радости. Приходите всей семьёй и насладитесь волшебством народной музыки!

Исполнители
Сёмин В

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Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
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