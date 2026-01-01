Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Константин Бутаков
Билеты от 1500₽
Киноафиша Константин Бутаков

Константин Бутаков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Стендап-комедия о кризисе отношений в среднем возрасте

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и иронии! Константин Бутаков, известный резидент Stand-Up на ТНТ, представит свою новую комедию, в которой он в неподражаемом стиле раскроет сложные аспекты отношений в среднем возрасте.

Темы и содержание

В своем выступлении Константин затронет актуальные темы: кризисы отношений, стереотипы современного общества и влияние медиа-культуры на наше восприятие жизни. Каждый штрих его художественного выражения основан на личном опыте и наблюдениях, что делает его комедию особенно близкой и понятной зрителям.

О Константине Бутакове

Константин Бутаков — не просто комик, а настоящий мастер своего дела. Его уникальный стиль и харизма привлекают зрителей и дарят незабываемые эмоции. Выступления Константина всегда насыщены юмором и остроумием, а также глубокой аналитикой повседневной жизни.

Не пропустите возможность оценить энергию и экспрессию этого удивительного артиста. Подарите себе вечер смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт Константин Бутаков

Помощь с билетами
Апрель
24 апреля пятница
19:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1500 ₽
В других городах
Апрель
15 апреля среда
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Джаз на корабле
16+
Джаз на корабле
24 июня в 19:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 2000 ₽
Ночные пляски. Музыкальная фантазия по мотивам произведений Ф. Сологуба
6+
Фолк
Ночные пляски. Музыкальная фантазия по мотивам произведений Ф. Сологуба
1 марта в 17:00 Москонцерт-холл
от 600 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
19 мая в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше