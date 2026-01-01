Concord orchestra. Симфонические хиты. Колесо любви
Билеты от 2600₽
6+
О концерте

Концертный проект «Симфонические Хиты: Колесо Любви» в Казани

Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет новое грандиозное шоу «Симфонические Хиты: Колесо Любви». В это вечер вы услышите все любимые хиты мировых звезд, включая музыку Леди Гага, Мадонны, Шакиры, Адель, Уикенда, Билли Айлиш, Рианы, Бритни Спирс, АББА, Майкла Джексона, Роксет, Марун 5, Милен Фармер и Депеш Мод.

Любовь наполняет нашу жизнь яркими эмоциями и движет нами. «Колесо любви» указывает путь к тем, кто предназначен судьбой. Однажды мы его останавливаем, выбирая единственного человека, или оно продолжает вращаться, даря нам новые ощущения и обновления. Если вы одиноки, это шоу может подарить вам шанс на новую встречу.

Захватывающие истории любви

В спектакле «Симфонические Хиты: Колесо Любви» вы станете свидетелями впечатляющих историй о любви. Зрители смогут почувствовать силу этого великого чувства и найти ответы на вопросы: возможно ли любить одного человека всю жизнь или это чувство может рождаться снова?

Уникальные особенности CONCORD ORCHESTRA

  • Танцующий оркестр: Музыканты не просто играют, они двигаются в такт музыке, превращая каждую композицию в зрелищное представление.
  • Исполнение без нот: Полное погружение в музыку – никаких пюпитров, каждое произведение исполняется наизусть, позволяя музыкантам взаимодействовать с залом.
  • Фантастические спецэффекты: Огненная световая магия, гипнотический видеоряд и впечатляющие костюмы создают уникальный визуальный спектакль.
  • Концерт и театр: Шоу имеет свою историю, героев и финал, в котором зрители становятся участниками событий.
  • Драйв на максимум: Вы словно оказываетесь на всех концертах любимых звезд, проживая каждую ноту, движение и вспышку света.

Приходите с любовью

На этом шоу соберутся люди, влюбленные в жизнь и друг в друга. Приходите с теми, кого любите, или одним — за музыкой, которая подарит вам эмоции и воспоминания. Не пропустите «Симфонические Хиты: Колесо Любви» от CONCORD ORCHESTRA — шоу, после которого мир станет ярче!

Декабрь
3 декабря четверг
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2600 ₽
В других городах
Октябрь
Ноябрь
4 октября воскресенье
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 2200 ₽
7 октября среда
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2000 ₽
14 октября среда
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 2200 ₽
20 октября вторник
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 2200 ₽
23 октября пятница
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 2200 ₽
31 октября суббота
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2200 ₽
2 ноября понедельник
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 2200 ₽
7 ноября суббота
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 2200 ₽
8 ноября воскресенье
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 2200 ₽
13 ноября пятница
19:00
Пирамида Казань, Московская, 3
от 2200 ₽
20 ноября пятница
19:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 2200 ₽
29 ноября воскресенье
19:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2000 ₽

Фотографии

