Александр Иванов и группа «Рондо». 6:5 в мою пользу!

Новая программа Александра Иванова и группы «Рондо» в Сочи

Александр Иванов и группа «Рондо» представляют новую концертную программу «6:5 в мою пользу», приуроченную к 65-летию артиста. В этом шоу сохранены фирменный стиль и музыкальная точность, которые всегда отличали исполнителя.

Программа включает как свежие премьеры последних лет, так и бессмертные хиты. Зрители смогут насладиться такими знаковыми композициями, как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень». Эти песни стали настоящими гимнами, которые публика поёт вместе с артистом хором.

Концерты, прошедшие в Государственном Кремлёвском дворце и в БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург), приняли большой успех и аншлаг, что подтверждает: история «Рондо» продолжается. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!