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Tritia
Киноафиша Tritia

Tritia

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт в Новосибирске

Громкая альтернатива, песни, которые хочется кричать вместе со всеми, и энергия, которая не отпускает до последнего аккорда. Это наш спектакль, где каждый зритель становится участником уникального музыкального события.

Приходите и будьте готовы проживать каждую строчку вместе с нами. Мы верим, что ваше участие и эмоции создадут впечатляющую атмосферу. Каждое выступление — это не просто концерт, а настоящая встреча с музыкой, где на сцене и в зале царит единый ритм.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Ждем ваши голоса и эмоции!

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В других городах
Ноябрь
10 ноября вторник
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2000 ₽
11 ноября среда
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2000 ₽
12 ноября четверг
20:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 2000 ₽

Фотографии

Tritia Tritia

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10 октября в 19:00 Новая сцена
от 1200 ₽
Gurude. Сердце древа
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19 ноября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
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