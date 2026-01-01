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Сауле Юсупова
Киноафиша Сауле Юсупова

Сауле Юсупова

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Сауле Юсуповой в Омске

Эта талантливая комикесса, известная по шоу «Женский стендап» на канале ТНТ, уже успела завоевать сердца зрителей своими уникальными шутками и выразительными интонациями.

На концерте Сауле затронет актуальные темы и стереотипы о восточных женщинах. Её монологи полны остроумия и наблюдательности, что делает их особенно привлекательными для зрителей. Если вы любите умный юмор и актуальные темы, этот концерт станет отличным выбором для вечернего досуга.

Не упустите возможность увидеть живое выступление артистки, которая продолжает покорять публику своим талантом и харизмой!

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В других городах
Сентябрь
25 сентября пятница
19:00
ДК «Рубин» Омск, 2-я Военная, 2
от 1000 ₽

Фотографии

Сауле Юсупова

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