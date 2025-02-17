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Летучая мышь
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Спектакль Летучая мышь

Постановка
Михайловский театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Оперетта Иоганна Штрауса-сына в Михайловском театре

«Летучая мышь» Иоганна Штрауса-сына — это шедевр оперетты, который уже более века остается фаворитом зрителей по всему миру. Ослепительная, яркая и остроумная, эта постановка неизменно входит в число лучших музыкальных спектаклей. Премьера состоялась 5 апреля 1874 года на сцене венского театра «Ан дер Вин» и с тех пор покорила сердца нескольких поколений зрителей.

Сюжет:
Сюжет оперетты повествует о том, как неверный муж становится жертвой собственной легкомысленности и оказывается обманут собственной женой, которую он не узнает за карнавальной маской. Эта веселая и немного ироничная история изобилует комическими ситуациями и острыми диалогами, раскрывая вечные темы любви, верности и человеческих слабостей.

Новая постановка:
В новой постановке Михайловского театра делается акцент на исключительное благородство и утонченность музыки Иоганна Штрауса, а также на изящество и красоту его персонажей. Музыкальный руководитель и главный дирижер театра Александр Соловьев видит в этом произведении «прежде всего семейную историю, актуальную во все времена». Это вечная история взаимоотношений мужчины и женщины, которые, достигнув нового этапа в своей жизни, должны пересмотреть свои взгляды друг на друга.

Приходите в Михайловский театр, чтобы насладиться этим музыкальным шедевром, полным очарования, элегантности и блеска!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь

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17 февраля 2025 07:00
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