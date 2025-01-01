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Крокодил души моей
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Спектакль Крокодил души моей

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экспериментальная постановка по рассказам Чехова в театре эстрады Аркадия Райкина

"Крокодил души моей" — это экспериментальная постановка, посвящённая ранним рассказам Антона Чехова, написанным под псевдонимом Антоша Чехонте. Спектакль объединил произведения, в которых через юмор и иронию автор исследует парадоксальные человеческие чувства, семейные отношения и любовные интриги.

В основе постановки лежат истории, которые Чехов включал в свои произведения на раннем этапе творчества, когда он ещё искал свой уникальный стиль и интонацию. Эти рассказы разнообразны по жанрам: от гротеска и бытовой драмы до эксцентрики и сатиры. Режиссёр Андрей Кладько и молодые артисты Театра эстрады взялись за смелую задачу — соединить Чехова с элементами эстрады, создавая уникальную эклектичную атмосферу.

Режиссёр подчёркивает, что спектакль нельзя строго классифицировать как современный или традиционный. Он фокусируется на создании эмоциональной связи между сценой и зрительным залом, где важен не формат, а содержание. Спектакль, оформленный в классических декорациях, но говорящий на языке сегодняшнего дня, заставляет зрителей смеяться, плакать и размышлять о своей жизни.

Особенности постановки:

Этот спектакль — не просто очередная адаптация Чехова. Это сложный, многослойный эксперимент, где встречаются разные жанры и эпохи. Переходы от гротеска к лирической комедии и сатире создают уникальное театральное полотно, которое должно тронуть как молодого зрителя, так и тех, кто хорошо знаком с классикой.

В спектакле много юмора, но он не лишён и глубины. Разнообразие жанров и нестандартные решения делают его отличным от других чеховских постановок. Молодые артисты стараются найти свой "не махровый" Чехов, предлагая зрителю новую интерпретацию хорошо знакомых сюжетов.

Не пропустите

Спектакль "Крокодил души моей" — это смелая попытка переосмыслить классического Чехова в контексте современной эстрады. Этот необычный эксперимент обещает быть интересным и зрелищным событием, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Режиссер
Александр Кладько
В ролях
Анастасия Кастрица
Анастасия Кипина
Алена Кухоткина
Анастасия Лазо
Ольга Павлюкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Крокодил души моей Крокодил души моей Крокодил души моей Крокодил души моей Крокодил души моей Крокодил души моей Крокодил души моей Крокодил души моей Крокодил души моей Крокодил души моей Крокодил души моей

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