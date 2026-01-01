Спектакль для самых маленьких в Санкт-Петербурге

Спектакль «Мышка ищет маму» рассказывает о маленькой мышке, живущей в доме за печкой. Главная героиня мечтает о материнском тепле и отправляется в поисках своей мамы в холод и снег.

Этот спектакль отличается трогательной историей о поиске любви и заботы, что делает его особенно актуальным для детей. Рекомендуется для просмотра детям от 3 лет. Длительность представления составляет всего 30 минут, что делает его удобным для самых маленьких зрителей.

«Мышка ищет маму» также станет интересным событием для родителей, которые ценят добрые и поучительные истории. Не упустите возможность провести время с вашим ребенком за просмотром этого замечательного спектакля!