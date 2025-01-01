Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем
Билеты от 1500₽
Киноафиша Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем

Спектакль Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Пронзительная лирика о любви

«Я могу тебя очень ждать…» – строки, наполненные глубокими чувствами, задают тон премьерному моноспектаклю Владимира Глазунова «АСАДОВ. Слепой поэт, который видел сердцем». Лирика Асадова – это гимн верности, надежде и безграничной любви, которая преодолевает все преграды.

Столетие великого поэта
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Эдуарда Асадова – поэта, ставшего голосом целой эпохи. Его судьба и творчество – отражение сложных, но ярких моментов столетней истории нашей страны.

История через призму судьбы
Моноспектакль – это не просто рассказ о жизни поэта. Это взгляд на трагичные события прошлого через личную драму Асадова. В его стихах – честность, бесстрашие и сила, которые помогали ему оставаться собой даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.

Безграничная любовь как спасение
На краю отчаяния Эдуарда Асадова спасала любовь. Именно она давала ему силы жить, творить и находить новые цели. Спектакль раскрывает, как это чувство способно преображать и спасать.

Уникальная возможность увидеть и услышать
Зрителей ждет встреча с «живым поэтом»: уникальные архивные кадры и голос самого Эдуарда Асадова. Его история – это исповедь в стихах, «интервью у собственного сердца».

Темнота как путь к свету
«Чтобы увидеть свет, нужно погрузиться в темноту». Эта мысль станет лейтмотивом вечера, когда зрительный зал погр

В ролях
Владимир Глазунов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 января
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем

В ближайшие дни

Номер 13
16+
Комедия
Номер 13
29 декабря в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 2500 ₽
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
12+
Комедия Премьера Музыка
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
16 августа в 14:00 МДМ
от 1700 ₽
Иное место
16+
Иммерсивный
Иное место
18 сентября в 19:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше