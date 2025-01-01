Спектакль Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем

Пронзительная лирика о любви

«Я могу тебя очень ждать…» – строки, наполненные глубокими чувствами, задают тон премьерному моноспектаклю Владимира Глазунова «АСАДОВ. Слепой поэт, который видел сердцем». Лирика Асадова – это гимн верности, надежде и безграничной любви, которая преодолевает все преграды.

Столетие великого поэта

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Эдуарда Асадова – поэта, ставшего голосом целой эпохи. Его судьба и творчество – отражение сложных, но ярких моментов столетней истории нашей страны.

История через призму судьбы

Моноспектакль – это не просто рассказ о жизни поэта. Это взгляд на трагичные события прошлого через личную драму Асадова. В его стихах – честность, бесстрашие и сила, которые помогали ему оставаться собой даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.

Безграничная любовь как спасение

На краю отчаяния Эдуарда Асадова спасала любовь. Именно она давала ему силы жить, творить и находить новые цели. Спектакль раскрывает, как это чувство способно преображать и спасать.

Уникальная возможность увидеть и услышать

Зрителей ждет встреча с «живым поэтом»: уникальные архивные кадры и голос самого Эдуарда Асадова. Его история – это исповедь в стихах, «интервью у собственного сердца».

Темнота как путь к свету

«Чтобы увидеть свет, нужно погрузиться в темноту». Эта мысль станет лейтмотивом вечера, когда зрительный зал погр