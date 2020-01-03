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Лес
Билеты от 600₽
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Спектакль Лес

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Комедия в двух действиях по пьесе А. Островского

В скитаниях по России случай сводит двух совершенно противоположных персонажей — трагика Геннадия Несчастливцева и комика Аркадия Счастливцева. Оказавшись недалеко от имения тетки Несчастливцева, Гурмыжской, они оказываются в центре необычайно запутанной ситуации.

Сюжет

Тетка Несчастливцева, Раиса Павловна, решает выйти замуж за молодого человека, в то время как сосед Гурмыжской, Восьмибратов, пытается скупить теткин лес по заниженной цене. Между тем, племянница-бесприданница, не надеясь на счастливое замужество, намеревается покончить с собой, а гимназист-недоучка готов заключить брак, чтобы обеспечить свое будущее.

На фоне этих событий, только бедные актеры, обладая душевным теплом, способны истинно сочувствовать и сопереживать окружающим.

 

 

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Алена Яковлева
Максим Аверин
Юрий Васильев
Мария Козакова
Майя Горбань

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
27 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
3 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
25 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
2 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
12 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
13 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
18 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Лес Лес Лес Лес Лес Лес Лес

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