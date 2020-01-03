Спектакль Лес

Комедия в двух действиях по пьесе А. Островского

В скитаниях по России случай сводит двух совершенно противоположных персонажей — трагика Геннадия Несчастливцева и комика Аркадия Счастливцева. Оказавшись недалеко от имения тетки Несчастливцева, Гурмыжской, они оказываются в центре необычайно запутанной ситуации.

Сюжет

Тетка Несчастливцева, Раиса Павловна, решает выйти замуж за молодого человека, в то время как сосед Гурмыжской, Восьмибратов, пытается скупить теткин лес по заниженной цене. Между тем, племянница-бесприданница, не надеясь на счастливое замужество, намеревается покончить с собой, а гимназист-недоучка готов заключить брак, чтобы обеспечить свое будущее.

На фоне этих событий, только бедные актеры, обладая душевным теплом, способны истинно сочувствовать и сопереживать окружающим.