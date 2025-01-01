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Насмешница Фаина
Билеты от 1000₽
Киноафиша Насмешница Фаина

Спектакль Насмешница Фаина

Постановка
Театр комедии. Сцена на Олимпийском 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-посвящение великой Фаине Раневской.

Спектакль, посвященный Фаине Раневской, одной из величайших русских актрис XX века, раскрывает не только её талант, но и её уникальное наследие — крылатые изречения и цитаты, ставшие частью культуры. Эти афоризмы мгновенно разошлись по всей стране и за её пределами, и они по праву делают Фаину Георгиевну соавтором пьесы.

История, полная смеха и слёз

Драматическая комедия Лиона Измайлова и Алексея Цапика «Насмешница Фаина» — это трогательная история, которая сочетает в себе смех и слёзы, тонкие остроты и неповторимые афоризмы великой актрисы. Этот спектакль не только о жизни Фаины Раневской, но и о её неповторимой личности, оставившей неизгладимый след в истории театра.

 

Режиссер
Лев Шимелов
В ролях
Юрий Чернов
Ольга Хохлова
Ольга Кирсанова-Миропольская
Виктор Остроухов
Юрий Внуков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 2500 ₽
3 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
10 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
17 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
24 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
31 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
7 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
14 сентября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
21 сентября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
28 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
5 октября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
12 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
19 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
26 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
2 ноября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
9 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
16 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
23 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
30 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина Насмешница Фаина

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