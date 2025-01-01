Спектакль Насмешница Фаина

Спектакль-посвящение великой Фаине Раневской.

Спектакль, посвященный Фаине Раневской, одной из величайших русских актрис XX века, раскрывает не только её талант, но и её уникальное наследие — крылатые изречения и цитаты, ставшие частью культуры. Эти афоризмы мгновенно разошлись по всей стране и за её пределами, и они по праву делают Фаину Георгиевну соавтором пьесы.

История, полная смеха и слёз

Драматическая комедия Лиона Измайлова и Алексея Цапика «Насмешница Фаина» — это трогательная история, которая сочетает в себе смех и слёзы, тонкие остроты и неповторимые афоризмы великой актрисы. Этот спектакль не только о жизни Фаины Раневской, но и о её неповторимой личности, оставившей неизгладимый след в истории театра.