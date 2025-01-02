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Билеты от 1500₽
Киноафиша Идеальный расчет

Спектакль Идеальный расчет

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

На что готов человек ради благополучия семьи? Мир моральных дилемм и семейных отношений на сцене Современника

Спектакль «На что готов человек ради благополучия своей семьи?» погружает зрителей в мир моральных дилемм и семейных отношений. Что может сделать человек ради счастья своих близких? Переезд в Австралию, работа на земле или даже финансовая катастрофа для целой страны? Все эти варианты не просто гипотезы, а реальные испытания, с которыми сталкивается главный герой.

История Джорджа Редферна

Джордж Редферн — образцовый отец и заботливый муж, который добился успеха в бизнесе. Его жизнь кажется идеальной, пока в доме не появляется полиция. Этот неожиданный поворот заставляет Джорджа переосмыслить свои приоритеты и ценности. Как далеко он готов зайти ради защиты своей семьи? Спектакль затрагивает важные темы обмана, самопожертвования и истинной сущности человеческих отношений.

Специфика спектакля

Следует отметить, что в спектакле присутствуют сцены, демонстрирующие курение табака. Организаторы предупреждают: «Курение вредит вашему здоровью». Это напоминание о том, что за каждым выбором стоит цена, и не всегда она оказывается приемлемой.

Интересные факты

Спектакль основан на реальных событиях и заставляет зрителей задуматься о сложных моральных выборах, с которыми сталкиваются многие из нас. Режиссер и актеры создают атмосферу, которая позволяет глубже понять переживания героев и их мотивацию.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю. Приходите на спектакль и узнайте, на что готов человек ради того, чтобы защитить своих близких!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽
25 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

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