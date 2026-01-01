Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Леонид Агутин
Билеты от 2500₽
Киноафиша Леонид Агутин

Леонид Агутин

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Большой сольный концерт Леонида Агутина в Лужниках

18 июля 2026 года в БСА Лужники пройдет грандиозный сольный концерт Леонида Агутина. Этот талантливый артист, известный своим ярким и многогранным творчеством, соберет поклонников качественной музыки и именитых гостей.

Творческий путь Леонида Агутина

Леонид Агутин – 10-кратный лауреат премии «Золотой граммофон» и автор альбома «La Vida Cosmopolita», который попал в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми». Его занятия музыкой охватывают различные жанры, включая поп, фанк, поп-рок и кантри.

Артисту удалось оставить свой след не только в российском музыкальном пространстве, но и заслужить признание за пределами страны. Концерты Леонида Агутина неизменно собирают полные залы, а каждая его песня становится хитом.

Новый стадионный тур Леонида Агутина

После успешно распроданных концертов в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи в этом году Агутин объявляет новый стадионный тур. Концерт в Лужниках обещает стать ярким событием лета 2026 года, где прозвучат лучшие композиции за всю историю его карьеры.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Исполнители
Леонид Агутин
Леонид Агутин

Купить билет на концерт Леонид Агутин

Помощь с билетами
Июль
18 июля суббота
19:00
Большая спортивная арена «Лужники» Москва, Лужнецкая наб., 24, стр. 1
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Кто сказал «дзынь»? Народное веселье –балалайка, домра, гусли и ложки
0+
Фолк

Кто сказал «дзынь»? Народное веселье –балалайка, домра, гусли и ложки

26 декабря в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
ДМЦ
16+
Рок

ДМЦ

25 июля в 19:00 Pravda
от 1600 ₽
Алексей Стахович - сольный концерт
18+
Юмор

Алексей Стахович - сольный концерт

11 июля в 21:00 КДК «Большевик»
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше