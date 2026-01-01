Большой сольный концерт Леонида Агутина в Лужниках

18 июля 2026 года в БСА Лужники пройдет грандиозный сольный концерт Леонида Агутина. Этот талантливый артист, известный своим ярким и многогранным творчеством, соберет поклонников качественной музыки и именитых гостей.

Творческий путь Леонида Агутина

Леонид Агутин – 10-кратный лауреат премии «Золотой граммофон» и автор альбома «La Vida Cosmopolita», который попал в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми». Его занятия музыкой охватывают различные жанры, включая поп, фанк, поп-рок и кантри.

Артисту удалось оставить свой след не только в российском музыкальном пространстве, но и заслужить признание за пределами страны. Концерты Леонида Агутина неизменно собирают полные залы, а каждая его песня становится хитом.

Новый стадионный тур Леонида Агутина

После успешно распроданных концертов в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи в этом году Агутин объявляет новый стадионный тур. Концерт в Лужниках обещает стать ярким событием лета 2026 года, где прозвучат лучшие композиции за всю историю его карьеры.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!