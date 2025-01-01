Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Stand Up от комиков с ТНТ
Билеты от 0₽
Киноафиша Stand Up от комиков с ТНТ

Stand Up от комиков с ТНТ

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Стендап в "Давай Лама" - эмоции на грани

Выходные пролетели незаметно, и мысли о рабочих буднях начинают угнетать? У нас есть отличное предложение, которое поможет отвлечься и зарядиться позитивом. Загляните на стендап в "Давай Лама" — это не просто вечер юмора, а настоящее событие с уникальной атмосферой!

Импровизация, эмоции и атмосфера

Стендап — это возможность увидеть живую импровизацию комиков и стать частью живого взаимодействия с ними. Никакие телевизионные шоу не смогут передать тот заряд эмоций, который вы сможете ощутить в зале. Зрители становятся соучастниками происходящего, и каждая реакция в зале создает уникальный момент, который надолго запомнится.

Арт-пространство и вечерние развлечения

"Давай Лама" предлагает не только стендап, но и яркое арт-пространство, где можно сделать креативные фото. После выступления у вас останется возможность остаться на дискотеку и продолжить вечер в компании единомышленников, наслаждаясь любимыми напитками.

Не упустите шанс провести вечер в компании юмора и хорошего настроения! В "Давай Лама" вас ждут сюрпризы и незабываемые моменты. Присоединяйтесь к нам!

Купить билет на концерт Stand Up от комиков с ТНТ

Помощь с билетами
Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
16 декабря вторник
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
23 декабря вторник
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а
28 декабря воскресенье
20:00
Давай лама Москва, Страстной б-р, 8а

В ближайшие дни

Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
16 января в 19:30 Papa Moscow
от 790 ₽
Юлия Савичева
18+
Поп
Юлия Савичева
7 марта в 19:00 Petter
от 5500 ₽
Юлия Савичева
18+
Поп
Юлия Савичева
7 марта в 22:30 Petter
от 5500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше