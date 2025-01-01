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Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП
Билеты от 1000₽
Киноафиша Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП

Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«ГКЧП»: лучший трибьют Red Hot Chili Peppers в России

Группа «ГКЧП» — первый и единственный в России трибьют-коллектив, исполняющий творчество легендарных «Red Hot Chili Peppers». Основанная в 2011 году, группа быстро завоевала популярность благодаря высокому качеству исполнения и уникальной энергетике, которая погружает зрителей в атмосферу живых выступлений оригинальных RHCP.

Музыка и атмосфера

Каждое выступление «ГКЧП» — это настоящая феерия эмоций. Драйвовые гитарные рифы, взрывные биты и мощный вокал воспроизводят музыку, которая принесла мировое признание RHCP. В репертуаре группы более 50 композиций, среди которых такие хиты, как Californication, Can’t Stop, Dani California, Under The Bridge, By The Way и многие другие. Они исполняют не только самые известные песни, но и редкие композиции, которые никогда не исполняются на концертах оригинальной группы.

Признание и успех

«ГКЧП» завоевали сердца тысяч поклонников в России и странах СНГ, выступая на крупнейших площадках. Они стали официальным трибьютом RHCP, получив разрешение на исполнение композиций от Warner Music Russia в 2016 году. Группа также была приглашена на официальное pre-party концерта RHCP в России, организованного радио «Maximum». Сейчас «ГКЧП» признаны лучшим трибьютом Red Hot Chili Peppers в Европе, и их концерты продолжают собирать огромные аудитории поклонников.

Внешнее сходство и дух RHCP

Группа не только идеально воспроизводит звучание, но и поразительно похожа на своих кумиров внешне. Это добавляет особой атмосферы на концертах, погружая зрителей в мир настоящих «Red Hot Chili Peppers».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
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21:30 от 1000 ₽
24 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
14 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
24 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

Фотографии

Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП

В ближайшие дни

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