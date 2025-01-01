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Верона. Караоке-мюзикл
Билеты от 1950₽
Киноафиша Верона. Караоке-мюзикл

Спектакль Верона. Караоке-мюзикл

18+
Возраст 18+
Билеты от 1950₽

О концерте/спектакле

«Настоящая Любовь» в караоке-клубе «Верона». Мюзикл Андрея Бирина

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который погружает в мир музыкальных переживаний и романтических надежд. Это история о Вере, владелице караоке-клуба «Верона», расположенного в небольшом провинциальном городе России.

Сложные отношения и надежды

Вера живет с мамой и одна растит дочь Наденьку. 19 лет назад она встретила своего возлюбленного, отца Наденьки, но их «три счастливых дня» остались в прошлом, поскольку он загадочно исчез. С тех пор Вера пыталась построить личную жизнь, но все ее романы, включая неудачное замужество с Мишей, были полны разочарований. Миша, увлеченный вечеринками и азартными играми, оставил Вере караоке-клуб в качестве наследства.

Тайны и предсказания

Клуб «Верона» стал не только семейным бизнесом, но и местом, где разворачиваются все главные события спектакля. Несмотря на свое разочарование в мужчинах, Вера продолжает надеяться на встречу с Настоящей Любовью. Ее подруга Виолетта, таролог и астролог, регулярно пытается предсказать будущее, задаваясь вопросом: «Когда же это произойдет?»

Вечер, полный сюрпризов

Кульминацией спектакля становится звонок Виолетты, которая сообщает Вере, что она должна встретить свою Настоящую Любовь именно сегодня. В течение вечера на сцену клуба поднимаются колоритные персонажи: таксист Стас, охранник Витя, поэт Эдуард и многие другие. Сможет ли Вера найти среди них того самого, кто изменит ее жизнь?

Не упустите возможность стать частью этой эмоциональной истории о любви, надежде и самопознании. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, а музыка создаст атмосферу волшебства!

Режиссер
Андрей Бирин
В ролях
Владислав Погиба
Агата Вавилова
Павел Стукалов
Андрей Бирин
Карина Воробьева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 октября
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
20:00 от 1950 ₽

Фотографии

Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл Верона. Караоке-мюзикл

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