Спектакль Живой театр Екатерины Еланской

Живой театр Екатерины Еланской в Театре Сфера: Вдохновение из классики

Приглашаем вас в мир театра, где классика встречается с современностью! Спектакль «Живой театр» под руководством Екатерины Еланской обещает стать настоящим событием для всех любителей искусства.

О спектакле

В этой уникальной постановке используются фрагменты известных произведений, таких как:

«Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери

«Я пришел дать вам волю» В. Шукшина

«Доктор Живаго» Б. Пастернака

«В лесах и на горах» П. Мельникова-Печерского

«Театральный роман» М. Булгакова

Также в спектакле звучат стихи П. Когана, фрагменты пьесы Ж. Ануя «Жаворонок», а также песни таких мастеров, как Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Кайдановский и Н. Рубцов. Все эти элементы создают насыщенную атмосферу и глубокий эмоциональный фон.

Специальные моменты

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки, которые переплетаются с яркими театральными образами. Вдохновение Екатерины Еланской можно найти и в её книге «Живой театр», которая также станет частью этого спектакля.

Приглашаем на спектакль

«Живой театр» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир искусства, где каждый зритель сможет найти что-то близкое и важное для себя. Не пропустите это событие!