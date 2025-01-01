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Живой театр Екатерины Еланской
Билеты от 1000₽
Киноафиша Живой театр Екатерины Еланской

Спектакль Живой театр Екатерины Еланской

Постановка
Сфера 12+
Режиссер Александр Коршунов
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Живой театр Екатерины Еланской в Театре Сфера: Вдохновение из классики

Приглашаем вас в мир театра, где классика встречается с современностью! Спектакль «Живой театр» под руководством Екатерины Еланской обещает стать настоящим событием для всех любителей искусства.

О спектакле

В этой уникальной постановке используются фрагменты известных произведений, таких как:

  • «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери
  • «Я пришел дать вам волю» В. Шукшина
  • «Доктор Живаго» Б. Пастернака
  • «В лесах и на горах» П. Мельникова-Печерского
  • «Театральный роман» М. Булгакова

Также в спектакле звучат стихи П. Когана, фрагменты пьесы Ж. Ануя «Жаворонок», а также песни таких мастеров, как Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Кайдановский и Н. Рубцов. Все эти элементы создают насыщенную атмосферу и глубокий эмоциональный фон.

Специальные моменты

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки, которые переплетаются с яркими театральными образами. Вдохновение Екатерины Еланской можно найти и в её книге «Живой театр», которая также станет частью этого спектакля.

Приглашаем на спектакль

«Живой театр» — это не просто спектакль, а целое путешествие в мир искусства, где каждый зритель сможет найти что-то близкое и важное для себя. Не пропустите это событие!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
18:00 от 1000 ₽

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