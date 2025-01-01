Спектакль Lёгкое Dыхание

В Мастерской Петра Фоменко состоится постановка режиссёра Евгения Каменьковича по пьесе Петра Гладилина "Волшебный антиникотиновый пластырь". Спектакль углубляется в исследование сущности насилия и конфликтов, рождающихся из стремления навязать окружающим принципы "некурения".
В "Lёгком Dыхании" артисты будут курить на сцене согласно указаниям автора, а действие разворачивается в стеклянной курилке. Эта постановка станет интересной для зрителей, ценящих психологические драмы и глубокие размышления о принципах и целях жизни. В центре внимания оказывается вопрос о том, способны ли мы отказаться от насильственных методов ради благих намерений.
Обратите внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене. Просим учесть эту информацию планируя своё посещение.