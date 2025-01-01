Меню
Трагедия положений без антракта по пьесе П. Гладилина «Волшебный антиникотиновый пластырь»
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 105 минут
Возраст 18+
О спектакле

Спектакль "Lёгкое Dыхание" в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится постановка режиссёра Евгения Каменьковича по пьесе Петра Гладилина "Волшебный антиникотиновый пластырь". Спектакль углубляется в исследование сущности насилия и конфликтов, рождающихся из стремления навязать окружающим принципы "некурения".

Размышление о сущности насилия

В "Lёгком Dыхании" артисты будут курить на сцене согласно указаниям автора, а действие разворачивается в стеклянной курилке. Эта постановка станет интересной для зрителей, ценящих психологические драмы и глубокие размышления о принципах и целях жизни. В центре внимания оказывается вопрос о том, способны ли мы отказаться от насильственных методов ради благих намерений.

Создатели спектакля

  • Режиссёр: Евгений Каменькович
  • Сценография: Мария Митрофанова
  • Костюмы: Евгения Панфилова
  • Музыка: Дмитрий Захаров
  • Свет: Владислав Фролов
  • Видеоряд: Владимир Бровкин, Екатерина Бурлакова
  • Балетмейстер: Алексей Молостов
  • Звукорежиссёр: Анна Байденгер
  • Помощник режиссёра: Юлия Камышева

Важно знать

Обратите внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене. Просим учесть эту информацию планируя своё посещение.

Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Юрий Титов
Вера Строкова
Елизавета Бойко
Денис Аврамов
Полина Айрапетова

20 декабря суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽
20 января вторник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽

