Спектакль "Lёгкое Dыхание" в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится постановка режиссёра Евгения Каменьковича по пьесе Петра Гладилина "Волшебный антиникотиновый пластырь". Спектакль углубляется в исследование сущности насилия и конфликтов, рождающихся из стремления навязать окружающим принципы "некурения".

Размышление о сущности насилия

В "Lёгком Dыхании" артисты будут курить на сцене согласно указаниям автора, а действие разворачивается в стеклянной курилке. Эта постановка станет интересной для зрителей, ценящих психологические драмы и глубокие размышления о принципах и целях жизни. В центре внимания оказывается вопрос о том, способны ли мы отказаться от насильственных методов ради благих намерений.

Создатели спектакля

Режиссёр: Евгений Каменькович

Евгений Каменькович Сценография: Мария Митрофанова

Мария Митрофанова Костюмы: Евгения Панфилова

Евгения Панфилова Музыка: Дмитрий Захаров

Дмитрий Захаров Свет: Владислав Фролов

Владислав Фролов Видеоряд: Владимир Бровкин, Екатерина Бурлакова

Владимир Бровкин, Екатерина Бурлакова Балетмейстер: Алексей Молостов

Алексей Молостов Звукорежиссёр: Анна Байденгер

Анна Байденгер Помощник режиссёра: Юлия Камышева

Важно знать

Обратите внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене. Просим учесть эту информацию планируя своё посещение.