Пила вино и хохотала. Белое
Пила вино и хохотала. Белое

Спектакль Пила вино и хохотала. Белое

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Спектакль-девичник: в мире откровенных бесед

Этот уникальный спектакль-девичник погружает зрителей в мир откровенных разговоров подруг о семейной жизни и мечтах о идеальном партнере. На сцене две закадычные подруги, наслаждаясь бутылочкой белого вина, вспоминают свои юношеские мечты о принце на белом коне и о том, как прекрасно было бы, если бы муж сам гладил одежду и мыл посуду.

Оригинальная концепция

Пьеса для этого спектакля основана на реальных историях, собранных с женских форумов, что делает каждое представление неповторимым. Актрисы не просто играют роли — они общаются с публикой, как с персонажами своей пьесы, и постоянно импровизируют. Не удивляйтесь, если вас попросят выйти на сцену!

Кому стоит посетить спектакль?

«Пила вино и хохотала. Белое» — это идеальный выбор как для женщин, уже знакомых с тонкостями семейной жизни, так и для мужчин, без которых эта жизнь просто невозможна. Спектакль обещает быть не только развлекательным, но и познавательным: он затрагивает актуальные темы и поднимает вопросы, знакомые многим.

Не пропустите!

Приходите на спектакль и станьте частью этой незабываемой истории! Убедитесь, что каждая новая встреча с подругами может стать поводом для смеха и глубоких размышлений о жизни и любви.

Режиссер
Варвара Засуева
В ролях
Аника Быкова
Инна Егорова

Расписание

27 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽

