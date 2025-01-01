Спектакль Лебединое озеро

Нестареющее лирическое очарование

Балет «Лебединое озеро» гениального Петра Ильича Чайковского — не только «самый классичный, и при этом самый загадочный отечественный балет». На сегодня это самый знаменитый балет в мире, истинный символ русского балета. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта.

«Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет» — это нестареющее лирическое очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка, волшебная гармония музыки и хореографии. Постановщик балета Андрей Петров сохранил классическую редакцию балета, созданную великими русскими хореографами Мариусом Петипа, Львом Ивановым, Александром Горским, дополнив и связав воедино некоторые разрозненные фрагменты во имя целостности спектакля, а также заново поставив новую хореографию 4-й картины балета.

Художественное оформление спектакля

Образ спектакля раскрывают и выразительные декорации художника-сценографа Станислава Бенедиктова, и костюмы изысканной цветовой гаммы, созданные художницей Ольгой Полянской.

Популярность и успех

С 1997 года спектакль сохраняется в репертуаре «Кремлевского балета» и неизменно имеет большой зрительский успех.

Симфоническое сопровождение

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей».