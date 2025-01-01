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22'07
Билеты от 4400₽
Киноафиша 22'07

Спектакль 22'07

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 4400₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный триллер в театре «Морфеус»

Приглашаем вас в уникальное путешествие!

Представьте себе поздний вечер в загородном СПА-центре. Вы выиграли путёвку в этот уединённый уголок на конкурсе от известного блогера. Всё вокруг тихо и спокойно, гости уже погрузились в сон. Вас встречает сторож, который провожает к вашему домику, напоминая, что оздоровительная программа начнётся завтра утром.

Но до утра вам нужно дожить…

Однако в этом спокойствии скрываются тайны. Следуйте за сторожем, но будьте начеку! В лесу вас ждут мистические обряды, сложные моральные выборы и несчастная любовь, которая может привести к помешательству.

Зачем вы здесь оказались? Кто собрал вас в этом месте? Сможете ли вы разгадать все загадки и тайны, которые окружают вас?

Иммерсивный опыт

Спектакль "22'07" — это не просто театр, это полное погружение в атмосферу, где каждый зритель становится частью истории. Вам предстоит пройти через мистические события и принять участие в интерактивных сценах.

Не упустите возможность пережить незабываемый вечер, наполненный загадками и эмоциями. Сможете ли вы разгадать тайны «Морфеуса»?

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
24 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
25 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4600 ₽
26 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
29 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
30 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
31 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
1 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4600 ₽
2 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
3 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
5 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
6 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
7 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
8 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4600 ₽
9 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
10 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
12 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
13 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
14 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
15 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4600 ₽
16 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
17 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
19 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
20 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
21 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
22 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4600 ₽
23 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
24 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
26 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
27 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
28 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4400 ₽
29 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
22:07 от 4600 ₽
30 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽
31 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
17:30 от 4400 ₽ 22:07 от 4600 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
21:30 от 3300 ₽

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