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Золушка
Билеты от 1500₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Детский сказочный театр 6+
Режиссер Ирина Миленина, Михаил Миленин
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Романтическая сказка о любви и хрустальном счастье

Эта очаровательная и волшебная сказка рассказывает о любви и счастье, наполненная предчувствием чего-то необыкновенного и неожиданными поворотами судьбы. В сказке каждый момент словно олицетворяет хрустальное счастье, которое манит и вдохновляет.

Магия превращений и неожиданные повороты

В этом спектакле вас ждет приятная неожиданность — на несколько мгновений каждая зрительница почувствует себя Золушкой! Спектакль оживляет магию волшебства, заставляя поверить, что чудеса могут случиться с каждым.

Уроки любви и верности

Через эту сказку дети понимают важность держать слово и осознают, что туфелька, которая осталась в доме, на самом деле символизирует не просто потерянную обувь, а след, который оставила Золушка в душе принца. Это история о том, как важны искренность, доброта и верность в отношениях.

Музыкальные и технологические эффекты

Спектакль насыщен музыкой и современными технологическими решениями, которые усиливают зрительские впечатления, создавая магическую атмосферу и не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
16 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽
24 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽
6 сентября
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽
18 сентября
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
17:00 от 1500 ₽

Фотографии

Золушка Золушка Золушка

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