Спектакль Семейный переполох

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, где две безобидные сестры, живущие в старом фамильном доме в центре маленького городка, становятся неожиданными участницами криминальных событий. Причиной тому — только что испечённые пирожки, которые запускают цепь курьёзных ситуаций и неловких положений.
Спектакль наполнен озорным юмором, находчивостью и житейской мудростью. Гостям будет предложено погрузиться в мир, где каждый поворот сюжета приносит новые неожиданности и смех. Мастера юмористического жанра, исполняющие главные роли, подарят весёлое настроение каждому зрителю!
В спектакле участвуют:
Режиссёр спектакля — Эдуард Радзюкевич, а автор пьесы — Александр Коровкин. Их совместная работа обещает зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления!
Не упустите возможность насладиться этой детективной комедией, наполненной смехом и неожиданными поворотами сюжета. Ждём вас на спектакле!