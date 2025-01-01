Спектакль Семейный переполох

Детективная комедия

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, где две безобидные сестры, живущие в старом фамильном доме в центре маленького городка, становятся неожиданными участницами криминальных событий. Причиной тому — только что испечённые пирожки, которые запускают цепь курьёзных ситуаций и неловких положений.

Юмор и находчивость

Спектакль наполнен озорным юмором, находчивостью и житейской мудростью. Гостям будет предложено погрузиться в мир, где каждый поворот сюжета приносит новые неожиданности и смех. Мастера юмористического жанра, исполняющие главные роли, подарят весёлое настроение каждому зрителю!

Актёрский состав

В спектакле участвуют:

Татьяна Васильева

Татьяна Орлова

Игорь Лифанов / Максим Важов

Андрей Кайков / Сергей Чирков / Никита Заболотный / Игорь Ларин

Олег Масленников-Войтов

Филипп Васильев

Яна Крайнова / Маша Васильева / Полина Некрасова

Режиссура и авторство

Режиссёр спектакля — Эдуард Радзюкевич, а автор пьесы — Александр Коровкин. Их совместная работа обещает зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Не упустите возможность насладиться этой детективной комедией, наполненной смехом и неожиданными поворотами сюжета. Ждём вас на спектакле!