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Семейный переполох
Билеты от 1200₽
Киноафиша Семейный переполох

Спектакль Семейный переполох

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Детективная комедия 

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, где две безобидные сестры, живущие в старом фамильном доме в центре маленького городка, становятся неожиданными участницами криминальных событий. Причиной тому — только что испечённые пирожки, которые запускают цепь курьёзных ситуаций и неловких положений.

Юмор и находчивость

Спектакль наполнен озорным юмором, находчивостью и житейской мудростью. Гостям будет предложено погрузиться в мир, где каждый поворот сюжета приносит новые неожиданности и смех. Мастера юмористического жанра, исполняющие главные роли, подарят весёлое настроение каждому зрителю!

Актёрский состав

В спектакле участвуют:

  • Татьяна Васильева
  • Татьяна Орлова
  • Игорь Лифанов / Максим Важов
  • Андрей Кайков / Сергей Чирков / Никита Заболотный / Игорь Ларин
  • Олег Масленников-Войтов
  • Филипп Васильев
  • Яна Крайнова / Маша Васильева / Полина Некрасова

Режиссура и авторство

Режиссёр спектакля — Эдуард Радзюкевич, а автор пьесы — Александр Коровкин. Их совместная работа обещает зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Не упустите возможность насладиться этой детективной комедией, наполненной смехом и неожиданными поворотами сюжета. Ждём вас на спектакле!

Режиссер
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Максим Важов
Андрей Кайков
Андрей Кайков

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽
26 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Семейный переполох Семейный переполох Семейный переполох Семейный переполох Семейный переполох Семейный переполох Семейный переполох

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