Спектакль Лебединое озеро

Лебединое озеро
Самый классический русский балет
Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Константин Сергеев, Александр Горский, Алексей Мирошниченко, Мариус Петипа, Лев Иванов
Продолжительность 3 часа 10 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре

«Лебединое озеро» — это балет, который стал неотъемлемой частью современного академического театра и одного из его краеугольных камней. Поставленный в 1877 году, он имеет четкую структуру, строгую классическую технику и традиционное разделение на классические и характерные танцы. В то же время, балет привлекает своим психологизмом и темами двойничества, фатума и рока.

История и Признание

Поначалу балет «Лебединое озеро» не вызвал бурного признания. Первая постановка, организованная Вацлавом Рейзингером в Большом театре, была довольно традиционной и не выделялась новаторством. Музыка Петра Ильича Чайковского, хоть и полна эмоций — от грустной и щемящей до праздничной и фатальной, — не сразу была признана шедевром. Критики отмечали её «бедность мелодиями», и первое исполнение оставило много вопросов о духовности и глубине произведения.

Ситуация изменилась в Санкт-Петербурге. После премьеры в Мариинском театре в 1895 году под руководством Мариуса Петипа и Льва Иванова, балет стал культовым. Принятые музыкальные редакции, в том числе от Риккардо Дриго, и изменения в хореографии внесли новые акценты и улучшения в постановку.

Эволюция Постановки

На протяжении более ста лет «Лебединое озеро» в Мариинском театре редактировалось всего трижды, что для столь длительной истории весьма немного. Агриппина Ваганова, одна из ключевых фигур в российском балете, в начале XX века представила новую интерпретацию, сделав акцент на мистицизм либретто и музыки, что дало новый взгляд на историю. Позже Федор Лопухов и Константин Сергев внесли свои изменения и адаптации, каждый добавив что-то уникальное в спектакль. Сергев, в частности, объединил все лучшее, что было создано для «Лебединого озера», и его версия стала классическим образцом.

Современная Постановка

Сегодня «Лебединое озеро» продолжает восхищать зрителей. Эта постановка фиксирует высшую степень мастерства и артистизма, сочетая элементы классического балета с современными интерпретациями. В репертуаре театра «Лебединое озеро» по-прежнему занимает почетное место и продолжает привлекать внимание как зрителей, так и критиков.

Балет «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться с классикой

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 6250 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 6250 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 6250 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 6250 ₽

