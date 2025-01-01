Спектакль Эйнштейн. Что нам светит?

Образовательный спектакль для детей

Погружайтесь в увлекательное путешествие сквозь время и пространство со спектаклем «Эйнштейн. Что нам светит?» Это необычная биография света — от Большого взрыва до наших дней, раскрывающая не только физические, но и метафизические его аспекты.

Природа света

На сцене оживут вопросы о природе света: как он движется, изменяет направление, рассеивается и преломляется. Вы узнаете о скорости, массе, тепле света, а также о таких явлениях, как солнечные затмения, протуберанцы и свет далёких звёзд. Но это не всё! Герои обсудят свет в самых разных формах: от фар автомобилей до гирлянд и маяков, от фосфоресценции до сияния пайеток.

Влияние света на человека

Особое внимание уделяется тому, как свет влияет на людей: что значит для нас «загореться» идеей или потерять блеск в глазах? А можем ли мы сами быть источниками света — или же превращаемся в «чёрные дыры»?

Знакомство с Эйнштейном

Вы также сможете заглянуть на кухню к Альберту Эйнштейну, где за чашкой кофе из его знаменитой синей кружки можно будет обсудить самые важные тайны Вселенной.

Рекомендации

Спектакль рекомендуется для детей от 8 лет, но и взрослые откроют для себя много нового.

Присоединяйтесь к этому захватывающему спектаклю, где наука переплетается с философией, а простые вещи раскрываются в новом свете!