Фестиваль «Звезды белых ночей» 2026 или как звучит Петербург

В период, когда Петербург растворяется в мягком серебристом свете, повсюду в городе начинает звучать музыка. Фестиваль «Звезды белых ночей» - не просто серия концертов, а проект, который подхватывает ритм жизни культурной столицы, внося свои ноты в ее настоящее.

История фестиваля «Звезды белых ночей» в Петербурге

Впервые фестиваль состоялся в 1993. Он появился по инициативе художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, став музыкальным подарком любимому городу, отмечавшему трехсотлетие. Изначально фестиваль был камерным и длился около недели. Но очень быстро стало понятно: потенциал - шире, а публике - хочется еще.

С каждым годом программа разрасталась, пополнялась новыми именами, жанрами и смыслами. Сегодня «Звезды белых ночей» - это крупнейший международный форум, входящий в число самых значимых музыкальных событий мира. Для Петербурга это кульминация театрального сезона, время подведения итогов года и создания планов на будущее. Здесь рождаются премьеры, в афишу возвращаются редкие произведения и происходят встречи гениев современности.

Чем фестиваль интересен для публики

Аудитория фестиваля - все, кто слушает музыку. Его феноменальность в универсальности. С одной стороны, это сцена, на которой выступают звезды мировой величины, а с другой - пространство, куда открыта дверь всем, кто готов впервые встретиться с классическим искусством.

В программе фестиваля «Звезды белых ночей 2026» более двухсот событий, среди которых - оперные и балетные спектакли, симфонические концерты, камерная музыка и премьеры. Один вечер может соединить в себе несовместимое: барочную строгость, романтическую экспрессию и современную режиссерскую дерзость. Сам город становится частью сценографии. Выходя из театра после спектакля, зритель не покидает искусство - он остается в нем, прогуливаясь по светлым ночным улицам.

Каким будет фестиваль в 2026 году

Этим летом фестиваль пройдет уже в 34-й раз и будет длиться почти два месяца: с 29 мая по 24 июля. Петербург вновь станет центром притяжения для всех, кто живет музыкой. Открытием балетной ветви станет классика - «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Стартом музыкальной программы станет яркая премьера текущего сезона - «Борис Годунов».

Художественным руководителем фестиваля остается Валерий Гергиев. Именно его стратегия - соединять масштаб, традицию и риск - все эти годы формирует облик «Звезд белых ночей». Программа, как и прежде, будет включать премьеры, гастрольные проекты, участие ведущих солистов и оркестров. Фестиваль продолжает развиваться не только количественно, но и концептуально - расширяя жанровые границы и предлагая зрителю все более сложные и многослойные художественные высказывания.

Где купить билеты

Площадками фестиваля станут все сцены Мариинского театра - от исторической, до современной «Мариинский-2». Организаторы объявили еще не всю программу фестиваля и обещают дополнить ее в ближайшее время. Однако часть билетов уже распродана - к проекту очень большой интерес.

Фестиваль «Звезды белых ночей» - не просто культурное событие: а опыт, который сложно представить где-то вне Петербурга. И, возможно, именно поэтому сюда возвращаются - снова и снова, чтобы услышать город в новом свете.