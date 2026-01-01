Спектакль Пассажиры без багажа

Спектакль по произведениям Владимира Набокова

В АДТ имени В.Ф. Комиссаржевской состоится спектакль, основанный на произведениях великого писателя Владимира Набокова. В центре сюжета — юный поэт, который живет в пансионе «Приют грез». Его обитатели — странники, мечтающие о России и свете, собрались, чтобы переждать «великий потоп», надеясь на спасение и грезя о потерянном рае.

Спектакль представляет собой компиляцию из нескольких рассказов, фрагментов романов, пьес, стихов и переводов Набокова. Здесь вы сможете увидеть, как нити различных текстов переплетаются в единое целое, создавая атмосферу тоски и надежды.

Пансион «Приют грез» становится аллегорией Ноева ковчега, в который вошли потерянные души. Они живут в ожидании чудес, и, подобно библейским персонажам, грезят о возвращении в потерянный рай.

Зрители, интересующиеся философскими размышлениями о жизни и тоске по родине, наверняка оценят это произведение. Набоков, будучи одним из самых значительных петербургских авторов, всю жизнь искал свое место в мире, меняя страны и континенты, но не оставляя надежду на возвращение к своим корням.

Забронируйте столик в буфете перед началом спектакля или на антракт по ссылке.