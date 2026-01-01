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Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом
Киноафиша Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом

Спектакль Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом

0+
Режиссер Олеся Гапиенко
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Балет при свечах «Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке»

«Магия свечей» представляет новую постановку от создателей Дома искусств «Особняк Серебрякова» — балет при свечах «Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке» с уникальными мультимедийными 3D-декорациями в самом сердце Санкт-Петербурга. Этот зимний спектакль обещает стать настоящим чудом.

Волшебный мир особняка А. А. Половцова

В этом роскошном особняке гости смогут насладиться не только чудесной историей «Щелкунчика», но и атмосферой, созданной сотнями мерцающих свечей. Здесь классическая хореография встретится с современными мультимедийными технологиями. Перед началом представления зрителей ждёт бокал игристого и иммерсивный променад по залам особняка. Артисты в образах Петра Ильича Чайковского и Дроссельмейера проведут экскурсию по истории «Щелкунчика», расскажут о создании музыки и о знаменитой кукле, а также раскроют секреты дворца.

Неповторимое оформление

Оформление «Щелкунчика» с величественной елью и праздничными инсталляциями превратит особняк в зимнее царство. Этот спектакль станет уникальным представлением, в котором 3D-мэппинг и цифровые проекции будут взаимодействовать с движениями артистов. Зрители увидят, как сказка оживает на глазах, и смогут насладиться увлекательным зрелищем.

Камерный театр русского балета «Северная Пальмира»

В этом спектакле выступит Камерный театр русского балета «Северная Пальмира». Хореография Олеся Гапиенко, основанная на легендарной постановке Василия Вайнонена 1934 года, представит «Щелкунчика» в эмоциональной и утонченной интерпретации, сохраняющей традиции русского балета. Камерный формат спектакля и авторские костюмы ручной работы создадут атмосферу близости к происходящему.

Информация о билетах

Билеты доступны в шести категориях с свободной рассадкой на стульях:

  • VIP (1-ый ряд) с променадом
  • Категория COMFORТ (2-ой ряд) с променадом
  • Категория А (3-ий и 4-ый ряды) с променадом
  • Категория B (5-ый и 6-ой ряды) с променадом
  • Категория С (7-ой и 8-ой ряды) с променадом
  • Категория D (9-ый ряд) без променада

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 75 минут (без антракта), а променад длится 15 минут. Тем, кто приобрел билеты без променада, рекомендуется приходить за 15 минут до начала спектакля. Мероприятие подходит для зрителей старше 3-х лет.

Этот вечер обещает стать одним из самых запоминающихся зимних впечатлений, наполненных музыкой, красотой и ожиданием чуда!

Купить билет на спектакль Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
Декабрь
Январь
29 ноября воскресенье
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 1500 ₽
10 декабря четверг
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
11 декабря пятница
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
12 декабря суббота
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13 декабря воскресенье
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
15 декабря вторник
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
16 декабря среда
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
17 декабря четверг
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18 декабря пятница
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19 декабря суббота
17:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
19:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20 декабря воскресенье
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
21 декабря понедельник
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
22 декабря вторник
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
23 декабря среда
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
24 декабря четверг
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
25 декабря пятница
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
26 декабря суббота
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
27 декабря воскресенье
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
28 декабря понедельник
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
29 декабря вторник
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
30 декабря среда
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
31 декабря четверг
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
16:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 4900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
1 января пятница
14:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
17:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
2 января суббота
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
3 января воскресенье
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
4 января понедельник
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
5 января вторник
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
6 января среда
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
7 января четверг
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
8 января пятница
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
9 января суббота
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
10 января воскресенье
11:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
13:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 3900 ₽
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

Фотографии

Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом

В ближайшие дни

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16+
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Поминальная молитва

25 августа в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 1400 ₽
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