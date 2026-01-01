Спектакль Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке. Балет при свечах с иммерсивным променадом

Балет при свечах «Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке»

«Магия свечей» представляет новую постановку от создателей Дома искусств «Особняк Серебрякова» — балет при свечах «Щелкунчик. Сказка, ожившая в особняке» с уникальными мультимедийными 3D-декорациями в самом сердце Санкт-Петербурга. Этот зимний спектакль обещает стать настоящим чудом.

Волшебный мир особняка А. А. Половцова

В этом роскошном особняке гости смогут насладиться не только чудесной историей «Щелкунчика», но и атмосферой, созданной сотнями мерцающих свечей. Здесь классическая хореография встретится с современными мультимедийными технологиями. Перед началом представления зрителей ждёт бокал игристого и иммерсивный променад по залам особняка. Артисты в образах Петра Ильича Чайковского и Дроссельмейера проведут экскурсию по истории «Щелкунчика», расскажут о создании музыки и о знаменитой кукле, а также раскроют секреты дворца.

Неповторимое оформление

Оформление «Щелкунчика» с величественной елью и праздничными инсталляциями превратит особняк в зимнее царство. Этот спектакль станет уникальным представлением, в котором 3D-мэппинг и цифровые проекции будут взаимодействовать с движениями артистов. Зрители увидят, как сказка оживает на глазах, и смогут насладиться увлекательным зрелищем.

Камерный театр русского балета «Северная Пальмира»

В этом спектакле выступит Камерный театр русского балета «Северная Пальмира». Хореография Олеся Гапиенко, основанная на легендарной постановке Василия Вайнонена 1934 года, представит «Щелкунчика» в эмоциональной и утонченной интерпретации, сохраняющей традиции русского балета. Камерный формат спектакля и авторские костюмы ручной работы создадут атмосферу близости к происходящему.

Информация о билетах

Билеты доступны в шести категориях с свободной рассадкой на стульях:

VIP (1-ый ряд) с променадом

Категория COMFORТ (2-ой ряд) с променадом

Категория А (3-ий и 4-ый ряды) с променадом

Категория B (5-ый и 6-ой ряды) с променадом

Категория С (7-ой и 8-ой ряды) с променадом

Категория D (9-ый ряд) без променада

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 75 минут (без антракта), а променад длится 15 минут. Тем, кто приобрел билеты без променада, рекомендуется приходить за 15 минут до начала спектакля. Мероприятие подходит для зрителей старше 3-х лет.

Этот вечер обещает стать одним из самых запоминающихся зимних впечатлений, наполненных музыкой, красотой и ожиданием чуда!