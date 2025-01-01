Спектакль Лакме

Лакме: Опера Лео Делиба в Мариинском театре

Не упустите возможность насладиться шедевром французской оперной музыки — «Лакме» Лео Делиба. Этот спектакль исполняется на французском языке с синхронными титрами на русском, что позволяет каждому зрителю погрузиться в волшебный мир оперы.

Знаменитый Цветочный дуэт

Как минимум один фрагмент из этой оперы знаком каждому: «Цветочный дуэт». Когда две очаровательные индийские девушки отправляются за лотосами и начинают петь, сердца слушателей наполняются восторгом. Эта обворожительная мелодия разлетелась по рекламным роликам и саундтрекам, но Делиб был щедр на другие ласкающие слух напевы. Ради них стоит послушать оперу целиком.

Калейдоскоп музыкальных эмоций

В «Лакме» звучат не только знаменитые дуэты, но и пылкие признания, проникновенные арии, загадочные хоровые моления, эффектные танцевальные мелодии баядерок и даже водевильные куплеты. Гвоздь программы — немыслимо виртуозная ария Лакме с колокольчиками, требующая фантастически подвижного голоса и хрустально чистого интонирования на запредельно высоких нотах.

Изысканный оркестр

Оркестр в «Лакме» великолепен. Он деликатно поддерживает солистов, поет вместе с ними и создает почти осязаемые образы упоительной природы, а также разворачивает пеструю картину базарной толчеи. Музыкальное сопровождение добавляет глубину и красоту происходящему на сцене.

История любви

Сюжет оперы рассказывает о трагической любви британского офицера и дочери брамина. Как и полагается в классических операх, история заканчивается печально, но пусть особо чувствительные зрители смахнут слезу в финале — опера «Лакме» оставляет на редкость светлое впечатление.

Команда спектакля

Музыка: Лео Делиб

Либретто: Эдмон Гондине и Филипп Жиль

Режиссер адаптации: Анна Шишкина

Художник по свету: Вадим Бродский

Ответственный концертмейстер: Наталия Мордашова

Хормейстер: Илья Попов