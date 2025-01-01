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Бэби-утро в Волшебной миле
Киноафиша Бэби-утро в Волшебной миле

Спектакль Бэби-утро в Волшебной миле

Постановка
Волшебная миля 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Развлечение для малышей до 5 лет в Волшебной Миле

Каждое утро с понедельника по пятницу в 10:30 в парке Волшебная Миля проводится специальная программа для малышей до 5 лет и их родителей.

Преимущества Программы

Программа «Бэби-Утро» предлагает уникальные и организованные занятия для детей младшего возраста. Вот что вас ждет:

  • Индивидуальный Подход: Специально подобранные активности помогают малышам находить общий язык со сверстниками.
  • Разнообразие Занятий: Познавательные, развивающие и подвижные игры делают каждое утро увлекательным и насыщенным.
  • Постоянные Новшества: Каждый день новые занятия, чтобы ребенку всегда было интересно возвращаться и открывать что-то новое.

После завершения программы вы можете оставаться в парке на неограниченное время. В будние дни в первой половине дня минимальное количество посетителей и детей старшего возраста обеспечивает наиболее комфортное посещение с малышами.

В программе «Бэби-Утро» малыши смогут:

  • Участвовать в Мастер-Классах: Развивающие занятия и увлекательные мастер-классы.
  • Побывать в Гостях у Сказки: Погружение в мир волшебства и новых открытий.
  • Танцевать на Бэби-Дискотеке: Самая зажигательная дискотека для малышей.
  • Получить Паспорт Путешественника: Каждый участник, пройдя все локации, получит свой первый паспорт настоящего путешественника.

Обратите внимание, что участие в интерактивном путешествии «в гостях у сказки» возможно для одного взрослого на ребёнка. Паспорт нужно отмечать при каждом посещении, и после 4-х посещений ваш следующий визит будет бесплатным!

Для удобства посетителей в парке предоставлены:

  • Игровые Зоны: Сухие бассейны, батуты, горки, качели, лазалки, рынок и ферма, рыбалка на озере, песочница с кинетическим песком и формочками, зеркальный лабиринт, вортекс, джунгли с лианами и домиком на дереве.
  • Комфортные Условия: Кафе с детским меню, комната матери и ребёнка, туалетные комнаты, кулеры с водой и одноразовыми стаканчиками, Wi-Fi на всей территории парка.

Приглашаем детей от 1 до 5 лет на незабываемое «Бэби-Утро»! Не забудьте, что в парке обязательна сменная обувь для детей и взрослых.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
10:30 от 400 ₽

Фотографии

Бэби-утро в Волшебной миле Бэби-утро в Волшебной миле Бэби-утро в Волшебной миле Бэби-утро в Волшебной миле Бэби-утро в Волшебной миле Бэби-утро в Волшебной миле Бэби-утро в Волшебной миле

В ближайшие дни

Щелкунчик
0+
Детский Музыка Интерактивный
Щелкунчик
28 декабря в 12:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1000 ₽
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11 сентября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1000 ₽
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