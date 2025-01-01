Спектакль Бэби-утро в Волшебной миле

Развлечение для малышей до 5 лет в Волшебной Миле

Каждое утро с понедельника по пятницу в 10:30 в парке Волшебная Миля проводится специальная программа для малышей до 5 лет и их родителей.

Преимущества Программы

Программа «Бэби-Утро» предлагает уникальные и организованные занятия для детей младшего возраста. Вот что вас ждет:

Индивидуальный Подход : Специально подобранные активности помогают малышам находить общий язык со сверстниками.

: Специально подобранные активности помогают малышам находить общий язык со сверстниками. Разнообразие Занятий : Познавательные, развивающие и подвижные игры делают каждое утро увлекательным и насыщенным.

: Познавательные, развивающие и подвижные игры делают каждое утро увлекательным и насыщенным. Постоянные Новшества: Каждый день новые занятия, чтобы ребенку всегда было интересно возвращаться и открывать что-то новое.

После завершения программы вы можете оставаться в парке на неограниченное время. В будние дни в первой половине дня минимальное количество посетителей и детей старшего возраста обеспечивает наиболее комфортное посещение с малышами.

В программе «Бэби-Утро» малыши смогут:

Участвовать в Мастер-Классах : Развивающие занятия и увлекательные мастер-классы.

: Развивающие занятия и увлекательные мастер-классы. Побывать в Гостях у Сказки : Погружение в мир волшебства и новых открытий.

: Погружение в мир волшебства и новых открытий. Танцевать на Бэби-Дискотеке : Самая зажигательная дискотека для малышей.

: Самая зажигательная дискотека для малышей. Получить Паспорт Путешественника: Каждый участник, пройдя все локации, получит свой первый паспорт настоящего путешественника.

Обратите внимание, что участие в интерактивном путешествии «в гостях у сказки» возможно для одного взрослого на ребёнка. Паспорт нужно отмечать при каждом посещении, и после 4-х посещений ваш следующий визит будет бесплатным!

Для удобства посетителей в парке предоставлены:

Игровые Зоны : Сухие бассейны, батуты, горки, качели, лазалки, рынок и ферма, рыбалка на озере, песочница с кинетическим песком и формочками, зеркальный лабиринт, вортекс, джунгли с лианами и домиком на дереве.

: Сухие бассейны, батуты, горки, качели, лазалки, рынок и ферма, рыбалка на озере, песочница с кинетическим песком и формочками, зеркальный лабиринт, вортекс, джунгли с лианами и домиком на дереве. Комфортные Условия: Кафе с детским меню, комната матери и ребёнка, туалетные комнаты, кулеры с водой и одноразовыми стаканчиками, Wi-Fi на всей территории парка.

Приглашаем детей от 1 до 5 лет на незабываемое «Бэби-Утро»! Не забудьте, что в парке обязательна сменная обувь для детей и взрослых.