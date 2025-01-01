Спектакль Петербурженка

Трагикомедия о Петербурге

Современная пьеса «Петербурженка» по праву может считаться классикой. В спектакле гармонично сочетаются узнаваемые типажи, искренний юмор и трогательная драма. Актёрская игра полна жизненной энергии, знакомой каждому петербуржцу.

На сцене переплетаются образы аристократизма и будней коммунальной жизни: здесь и звонкий смех, и тихая печаль. В рамках сюжета встретятся юное привидение и вечная песня Жэки из ЖЭКа. Перед зрителями предстанут химик Душнов, поэт Киря, бабка Фельда, Светка, Мария Теодоровна и Вика из Караганды. Эти персонажи становятся отражением не только города, но и нас самих.

Спектакль создан, чтобы стать любимым. Он смешной, трогательный и до боли настоящий. «Петербурженка» — это искренний рассказ о жизни в Петербурге, где каждый увидит нечто родное.

Обратите внимание, что спектакль идет без антракта, так что погружение в атмосферу будет непрерывным. Не упустите возможность насладиться этой уникальной историей на сцене театра «Странник».