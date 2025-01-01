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Красный уголок
Билеты от 500₽
Киноафиша Красный уголок

Спектакль Красный уголок

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

По пьесе Марка Розовского

Пьеса «Красный уголок» была написана Марком Розовским в период перестройки и стала значимым произведением того времени. Она шла на сценах более сорока театров России, затрагивая важные социальные и психологические темы.

Основная тема произведения

Основной смысл повествования заключается в женском одиночестве, с которым сталкиваются героини, независимо от их социального статуса. Этот мотив пронизывает все действие пьесы и раскрывает трагедию одиночества, присутствующего в жизни женщин разных слоев общества.

Диалог между героинями

Пьеса состоит из яркого диалога воспитательницы заводского общежития и рабочей прессовочного цеха. Разговор между ними постепенно превращается в настоящий поединок, где каждая из героинь стремится отстоять свою точку зрения и переживания.

Картина окружающей действительности

Этот поединок героинь дает зрителям возможность увидеть трогательную и в то же время беспощадную картину окружающей действительности, где одиночество и борьба за личное счастье становятся центральными темами.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Полина Ежова
Ирина Шкабара

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

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