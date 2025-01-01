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У Лукоморья дуб зеленый...
Билеты от 1000₽
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Спектакль У Лукоморья дуб зеленый...

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История о том, как однажды из книжки пропали все сказки Пушкина

В Доме сказок «Жили-были» случилась беда — пропали сказки А.С. Пушкина из книги! Чтобы вернуть всё на свои места, придется поломать голову над загадками-путанками, найти героев и предметы из сказок.

Царевна Лебедь и история создания сказок
Царевна Лебедь расскажет историю создания каждой сказки, а ребята узнают, чем вдохновлялся Пушкин при их написании.

Для кого эта программа
Программа будет интересна всем, кто знаком с произведениями великого русского писателя и хочет больше узнать о его жизни и творчестве. Рекомендованный возраст — 5-11 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
29 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
1 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
10 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
13 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
16 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽

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