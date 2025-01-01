Спектакль У Лукоморья дуб зеленый...

История о том, как однажды из книжки пропали все сказки Пушкина

В Доме сказок «Жили-были» случилась беда — пропали сказки А.С. Пушкина из книги! Чтобы вернуть всё на свои места, придется поломать голову над загадками-путанками, найти героев и предметы из сказок.

Царевна Лебедь и история создания сказок

Царевна Лебедь расскажет историю создания каждой сказки, а ребята узнают, чем вдохновлялся Пушкин при их написании.

Для кого эта программа

Программа будет интересна всем, кто знаком с произведениями великого русского писателя и хочет больше узнать о его жизни и творчестве. Рекомендованный возраст — 5-11 лет.