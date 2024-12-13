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Сегодня или никогда
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Спектакль Сегодня или никогда

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Сегодня или никогда»: французский адюльтер с русским акцентом

Как сохранить любовь в семье? Почему самые счастливые моменты свадьбы со временем превращаются в раздражение и непонимание? И можно ли вернуть утраченное счастье? Ответы на эти вопросы предлагает спектакль «Сегодня или никогда» — лёгкая, остроумная и трогательная история о любви, верности и семейных перипетиях.

Сюжет: любовь и недоразумения

На сцене разворачивается настоящий «четырёхугольник»: муж и жена, любовник и любовница. Это классический сюжет французского адюльтера, перенесённый на русскую почву. Герои сталкиваются с вечными вопросами о браке, изменах и поиске счастья, но делают это легко и с юмором. Здесь нет места скуке и назиданиям — только живая, искренняя борьба за своё место под солнцем.

Особенный тон спектакля

Режиссёр Виталий Глазков признаётся:
"Семья-то создавалась на любви. Когда-то вы были друг для друга самыми лучшими на свете. Так что же произошло? Может, пора взглянуть в зеркало? Пусть нашим зеркалом станет этот спектакль — без скучных нравоучений, но с искренностью, юмором и надеждой."

Спектакль также пропитан духом «чаплинской ноты» — персонажи, пусть и смешны в своих попытках отстоять счастье, трогают нас своей человечностью.

Для кого этот спектакль

«Сегодня или никогда» — это история для тех, кто ценит лёгкость жанра, умение шутить о серьёзном и желание заглянуть в самое сердце человеческих отношений. Это возможность посмеяться над собой, взглянуть на семейную жизнь под новым углом и, возможно, найти ответы на свои собственные вопросы.

Приходите и дайте себе шанс заглянуть в зеркало, которое с лёгкостью и изяществом держит перед вами сцена!

Режиссер
Владимир Глазков
В ролях
Егор Бакулин
Иван Васильев
Денис Пьянов
Александр Макин
Нелли Попова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
14:00 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда Сегодня или никогда

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