Как сохранить любовь в семье? Почему самые счастливые моменты свадьбы со временем превращаются в раздражение и непонимание? И можно ли вернуть утраченное счастье? Ответы на эти вопросы предлагает спектакль «Сегодня или никогда» — лёгкая, остроумная и трогательная история о любви, верности и семейных перипетиях.
На сцене разворачивается настоящий «четырёхугольник»: муж и жена, любовник и любовница. Это классический сюжет французского адюльтера, перенесённый на русскую почву. Герои сталкиваются с вечными вопросами о браке, изменах и поиске счастья, но делают это легко и с юмором. Здесь нет места скуке и назиданиям — только живая, искренняя борьба за своё место под солнцем.
Режиссёр Виталий Глазков признаётся:
"Семья-то создавалась на любви. Когда-то вы были друг для друга самыми лучшими на свете. Так что же произошло? Может, пора взглянуть в зеркало? Пусть нашим зеркалом станет этот спектакль — без скучных нравоучений, но с искренностью, юмором и надеждой."
Спектакль также пропитан духом «чаплинской ноты» — персонажи, пусть и смешны в своих попытках отстоять счастье, трогают нас своей человечностью.
«Сегодня или никогда» — это история для тех, кто ценит лёгкость жанра, умение шутить о серьёзном и желание заглянуть в самое сердце человеческих отношений. Это возможность посмеяться над собой, взглянуть на семейную жизнь под новым углом и, возможно, найти ответы на свои собственные вопросы.
Приходите и дайте себе шанс заглянуть в зеркало, которое с лёгкостью и изяществом держит перед вами сцена!