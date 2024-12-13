«Сегодня или никогда»: французский адюльтер с русским акцентом

Как сохранить любовь в семье? Почему самые счастливые моменты свадьбы со временем превращаются в раздражение и непонимание? И можно ли вернуть утраченное счастье? Ответы на эти вопросы предлагает спектакль «Сегодня или никогда» — лёгкая, остроумная и трогательная история о любви, верности и семейных перипетиях.

Сюжет: любовь и недоразумения

На сцене разворачивается настоящий «четырёхугольник»: муж и жена, любовник и любовница. Это классический сюжет французского адюльтера, перенесённый на русскую почву. Герои сталкиваются с вечными вопросами о браке, изменах и поиске счастья, но делают это легко и с юмором. Здесь нет места скуке и назиданиям — только живая, искренняя борьба за своё место под солнцем.

Особенный тон спектакля

Режиссёр Виталий Глазков признаётся:

"Семья-то создавалась на любви. Когда-то вы были друг для друга самыми лучшими на свете. Так что же произошло? Может, пора взглянуть в зеркало? Пусть нашим зеркалом станет этот спектакль — без скучных нравоучений, но с искренностью, юмором и надеждой."

Спектакль также пропитан духом «чаплинской ноты» — персонажи, пусть и смешны в своих попытках отстоять счастье, трогают нас своей человечностью.

Для кого этот спектакль

«Сегодня или никогда» — это история для тех, кто ценит лёгкость жанра, умение шутить о серьёзном и желание заглянуть в самое сердце человеческих отношений. Это возможность посмеяться над собой, взглянуть на семейную жизнь под новым углом и, возможно, найти ответы на свои собственные вопросы.

Приходите и дайте себе шанс заглянуть в зеркало, которое с лёгкостью и изяществом держит перед вами сцена!