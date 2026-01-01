Спектакль «Когда придет динозавр» в Московском театре кукол

В Московском театре кукол пройдет спектакль «Когда придет динозавр». Это яркая постановка о Maмa Костика и Нины, которые используют своих питомцев — котёнка Кроноса и пса Джеки — чтобы справиться с вечерними капризами детей.

Каждый вечер перед сном у ребят возникает множество вопросов: о сказках, животных, правописании и, конечно, о динозаврах. Спектакль медленно ведет зрителей через мир сказок и фэнтези, предлагая как детям, так и их родителям насладиться увлекательными приключениями и фееричным юмором.

Сюжет и персонажи

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что детям не хочется засыпать? Или, быть может, вы сами испытали трудности с вечерними капризами? Вот и Mama Костика и Нины применяют все возможные хитрости, превращая обыденное в настоящую сказку. Им на помощь приходят любимые питомцы — котёнок Кронос и пёс Джеки, которые делают каждую ночь уникальной.

Творческий состав

Спектакль создан по пьесе Арсения Безносикова. Режиссером выступает Юлия Боровская, художник — Наталья Мишина, а музыку к постановке написал Иван Болгов. Благодаря их творческому союзнику, зрители смогут насладиться не только интересным сюжетом, но и захватывающей визуализацией и музыкой.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории — приходите с детьми на «Когда придет динозавр» и погрузитесь в мир удивительных открытий вместе!