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Газовый свет
Киноафиша Газовый свет

Спектакль Газовый свет

16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О спектакле

Одноактная постановка о грани между реальностью и вымыслом

«Газовый свет» — это одноактная постановка, которая погружает зрителя в мир психологического напряжения и манипуляций. Эта пьеса дала название термину «газлайтинг», обозначающему высшую форму психологического насилия. Сегодня этот термин активно используется в психотерапии, что делает спектакль особенно актуальным.

Сюжет разворачивается в старом, давно заброшенном доме в престижном районе Лондона, куда переезжает семейная пара — Джек и Бэлла. Бэлла страдает от галлюцинаций, провалов в памяти и перепадов настроения. В поисках решения своей проблемы, Джек задумывается о том, чтобы отправить жену в специализированное учреждение. Однако, их жизнь меняется, когда на пороге появляется инспектор Раф.

Тема и напряжение

Спектакль ставит зрителей перед вопросами: где заканчивается реальность и начинается вымысел? Как не пересечь грань сумасшествия, когда окружающий мир начинает поддаваться манипуляциям? Постановка поднимает важные темы, которые касаются каждого из нас: о том, как легко можно потерять себя и доверие к своему восприятию.

Классика в классическом исполнении

«Газовый свет» — это спектакль для тех, кто ценит классические сюжеты и их трактовку. Ожидайте напряженных моментов, глубоких эмоций и неожиданных поворотов. Не упустите возможность увидеть эту завораживающую историю на сцене.

Режиссер
Антон Корнилов
В ролях
Ирина Манакина
Никита Недосек
Юрий Оленников

Фотографии

Газовый свет Газовый свет Газовый свет Газовый свет Газовый свет Газовый свет Газовый свет
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