Пьеса о любви к Родине. Почти комедия

Лёгкая, чистая, поэтичная и смешная — именно так можно описать эту необычную историю. Семь талантливых актёров рассказывают о приключении простого белорусского сантехника, который отправился в Лондон.

Что его ждало?

Мир большого города, чужая культура и неожиданные события — всё это переплетается в комическом и одновременно трогательном рассказе.

О чём эта пьеса?

Она не только о путешествии, но и о том, как наши ожидания сталкиваются с реальностью. О мечтах, которые приобретают неожиданные формы, и о том, как юмор помогает справляться с любыми вызовами.

Почему стоит посмотреть?

Эта история не оставит равнодушным: она заставит улыбнуться, задуматься и вдохновит на новые мечты — возможно, даже на собственное путешествие!