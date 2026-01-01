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Лондон
Киноафиша Лондон

Спектакль Лондон

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+

О спектакле

Пьеса о любви к Родине. Почти комедия

Лёгкая, чистая, поэтичная и смешная — именно так можно описать эту необычную историю. Семь талантливых актёров рассказывают о приключении простого белорусского сантехника, который отправился в Лондон.

Что его ждало?

Мир большого города, чужая культура и неожиданные события — всё это переплетается в комическом и одновременно трогательном рассказе.

О чём эта пьеса?

Она не только о путешествии, но и о том, как наши ожидания сталкиваются с реальностью. О мечтах, которые приобретают неожиданные формы, и о том, как юмор помогает справляться с любыми вызовами.

Почему стоит посмотреть?

Эта история не оставит равнодушным: она заставит улыбнуться, задуматься и вдохновит на новые мечты — возможно, даже на собственное путешествие!

Режиссер
Ксения Зорина
В ролях
Егор Барановский
Артем Богучарский
Андрей Шарыпов
Валентин Самохин
Валентин Самохин
Сергей Брежнев
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