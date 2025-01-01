Меню
Братья месяцы
Билеты от 1000₽
Спектакль Братья месяцы

Спектакль Братья месяцы

Постановка
Театр Эстрады 0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новогодний спектакль «Двенадцать месяцев» в Московском театре эстрады

Приглашаем вас погрузиться в волшебный мир зимней сказки «Двенадцать месяцев», основанной на пьесе Самуила Маршака. Эта поэтичная постановка порадует как детей, так и взрослых, устраивая загадочное путешествие к колониям весенних подснежников.

Сюжет спектакля

В центре истории — сиротка, которую злая мачеха отправляет в лес за весенними цветовыми подношениями. Замерзшая и уставшая от бесконечной работы, девочка оказывается в сложной ситуации. Однако на ее помощь приходят двенадцать братьев-месяцев. Они берут её под защиту, наказывая злую мачеху и её дочь, демонстрируя, что справедливость всегда восторжествует.

Спектакль «Двенадцать месяцев» перекликается с важными темами, такими как добро и зло, дружба и взаимопомощь. Эта история учит зрителей, что даже в самых мрачных обстоятельствах важно сохранять надежду и верить в сказочные чудеса. Кроме того, музыка и яркие костюмы позволят погрузиться в атмосферу волшебного зимнего леса.

Спекаткль для всей семьи

«Двенадцать месяцев» станет отличным выбором для семейного просмотра. Взрослые вновь окунутся в детство, а дети получат возможность увидеть, как сказочные герои перенаправляют движение событий и уже существующие стереотипы. Подготовьтесь к тому, что эта история оставит в вашем сердце тепло и надежду.

Не упустите шанс посетить этот удивительный спектакль в Московском театре эстрады!

Купить билет на спектакль Братья месяцы

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
14:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
17:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
27 декабря суббота
17:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
14:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
3 января суббота
14:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
17:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
5 января понедельник
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
14:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
6 января вторник
11:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽

