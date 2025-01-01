Спектакль В Александровском саду

Уютные арбатские вечера с Мариной Есипенко

Вечера с народной артисткой России Мариной Есипенко неизменно сохраняют очарование арбатского духа, даря публике атмосферу подлинности и теплоты.

Программа «В Александровском саду»

На вечере «В Александровском саду» произведения Золотого века чередуются со стихами наших современников, а также звучат песни Олега Митяева. Постепенно раскрываются разные грани таланта Марины Есипенко, а зрители получают возможность насладиться её уникальной манерой исполнения.

Мастер пародии

Марина Есипенко владеет искусством пародии, в котором её лёгкость, звонкий голос и обаяние делают каждое выступление живым и искренним.