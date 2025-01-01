Спектакль В Александровском саду

Меню
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Уютные арбатские вечера с Мариной Есипенко

Вечера с народной артисткой России Мариной Есипенко неизменно сохраняют очарование арбатского духа, даря публике атмосферу подлинности и теплоты.

Программа «В Александровском саду»

На вечере «В Александровском саду» произведения Золотого века чередуются со стихами наших современников, а также звучат песни Олега Митяева. Постепенно раскрываются разные грани таланта Марины Есипенко, а зрители получают возможность насладиться её уникальной манерой исполнения.

Мастер пародии

Марина Есипенко владеет искусством пародии, в котором её лёгкость, звонкий голос и обаяние делают каждое выступление живым и искренним.

В ролях
Марина Есипенко
Марина Есипенко
Наталья Туриянская
Николай Мызиков
Андрей Чернышов
Евгений Полтораков

12 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 500 ₽

