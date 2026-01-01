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Бременские музыканты
Билеты от 900₽
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О спектакле

Мюзикл «Бременские музыканты» — волшебная история для всей семьи

Продюсерский центр «Триумф Арт» представляет мюзикл «Бременские музыканты» в Доме музыки. Этот спектакль — настоящая музыкальная фантазия, наполненная нестареющими хитами и яркими персонажами, которые полюбились зрителям во всем мире.

Погружение в сказочный мир

Зрителей ждут увлекательные приключения, полные музыкальных авантюр, с участием королей, принцесс, разбойников и хитрых сыщиков. Каждый может вспомнить своих любимых героев — недаром они стали настоящими звездами континентов!

Почему стоит посетить спектакль?

Мюзикл «Бременские музыканты» уже более 10 лет собирает полные залы и восторг зрителей, ведь ведь «ничего на свете лучше нету», чем возможность забыть о повседневной суете и вместе с актерами отправиться «бродить по белу свету» в поисках правды, счастья и любви. С этими персонажами можно весело провести время и вспомнить детство, наслаждаясь их сходством с персонажами старого доброго мультфильма.

Семейный формат

Спектакль идеально подходит для семейного просмотра. Он привлечет как взрослых, так и детей, открывая перед ними волшебную страну, где царят чудеса, музыка и жажда приключений.

Продолжительность и особенности

Спектакль состоит из двух отделений по 40 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

 

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Октябрь
Январь
31 октября суббота
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽
31 января воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽

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