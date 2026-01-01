Оповещения от Киноафиши
Жёлтая стрела
Билеты от 1000₽
Киноафиша Жёлтая стрела

Спектакль Жёлтая стрела

16+
Режиссер Анна Закусова
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Жёлтая стрела» по мотивам Виктора Пелевина

Факельный театр на Таганке представляет новый спектакль режиссёра Анны Закусовой, вдохновлённый повестью Виктора Пелевина. Главный герой, Андрей, поднимает важные вопросы о своём месте в мире и о возможности его изменить.

Спектакль, наполненный метафорами

Режиссёр Анна Закусова, известная своей работой над спектаклем «Жёлтая стрела», создаёт уникальный визуальный, физический и аудиальный нарратив. Она использует элементы театра, чтобы донести до зрителей глубинные идеи о взаимодействии с окружающим миром.

Ироничный и изящный подход

Спектакль не только озадачивает вопросами, но и развлекает. Метафоричный текст Пелевина, адаптированный для сцены, совмещает комедийные и музыкальные номера, звуча иронично и изящно. Лаконичные сценические решения и световые эффекты создают атмосферу, в которой зрители могут почувствовать себя пассажирами «Жёлтой стрелы», мчащейся по бескрайним просторам.

Открытие новых горизонтов

«Жёлтая стрела» — это спектакль, который заставляет задуматься о том, как человек способен преодолеть обыденность. Забудьте о рутинных заботах — здесь вы сможете рассмотреть вопросы жизни через призму театрального искусства.

Желаем всем зрителям счастливого пути в мир театра!

Март
Апрель
Май
11 марта среда
19:00
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
от 1000 ₽
2 апреля четверг
19:00
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
от 1000 ₽
30 мая суббота
19:00
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
от 1000 ₽

Фотографии

Жёлтая стрела Жёлтая стрела Жёлтая стрела

