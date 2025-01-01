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Трубадур
Билеты от 2500₽
Киноафиша Трубадур

Спектакль Трубадур

Цыганский романтизм против рыцарского коварства
Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Марко Гандини, Ян Латам-Кениг
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Роковые страсти и тайны оперы «Трубадур»

«Трубадур» — одна из ярчайших опер Джузеппе Верди, мрачная романтическая драма, полная роковых тайн и любовных страстей. В центре сюжета — два брата, трубадур Манрико и граф ди Луна, которые не подозревают о своем родстве и становятся непримиримыми соперниками в борьбе за власть и любовь герцогини Леоноры.

Трагедия родства и мести

Одержимый ревностью и жаждой мести, граф ди Луна убивает собственного брата, которого всю жизнь разыскивал по завету покойного отца. Это роковое противостояние, наполненное напряжением и драматизмом, завораживает зрителей своей эмоциональной глубиной.

Музыкальные образы и герои

Вдохновленный пьесой испанского драматурга А.Г. Гутьерреса, Верди создал яркие музыкальные образы героев. Цыганка Азучена, хранительница тайны происхождения Манрико, мечется между материнской любовью и жаждой мести. Граф ди Луна олицетворяет коварство и страсть, тогда как Манрико представлен как благородный герой, а его возлюбленная Леонора воплощает самоотверженную любовь.

Хоры и колоритные персонажи

Оперу украшают не только сольные партии, но и великолепные хоры, которые передают дух времени и создают незабываемую атмосферу. Среди второстепенных персонажей выделяются колоритные фигуры цыган, солдат и приближенных графа, вносящие живописные штрихи в общую музыкальную картину.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 апреля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2500 ₽
26 апреля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Трубадур Трубадур Трубадур Трубадур Трубадур Трубадур Трубадур

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