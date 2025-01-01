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Бердичев
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Киноафиша Бердичев

Спектакль Бердичев

Мировая премьера масштабной пьесы Фридриха Горенштейна
Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сага о послевоенной жизни

Автор пьесы «Бердичев» — Фридрих Горенштейн, известный российскому зрителю прежде всего своими работами в кино, такими как сценарии к фильмам «Солярис» Андрея Тарковского и «Раба любви» Никиты Михалкова. В своей пьесе Горенштейн представляет сага о послевоенной жизни, охватывающей тридцать лет — с 1945 по 1975 год. В центре повествования — судьба двух сестёр, Рахили и Злоты, и их семьи, чьи отношения и жизнь претерпевают множество изменений на фоне социально-экономических изменений того времени.

Сюжет
Действие происходит в доме, где царит атмосфера послевоенного быта. Здесь шьют платья, варят варенье, скандалят и проклинают, а также сталкиваются с такими персонажами, как Брофенмахер из горкомхоза, который хочет провести свои помои через квартиру. Однако у Рахили, одной из центральных героинь, характер железный, и ей удается устоять против всех препятствий. Она невозмутимо кричит «Пожар!» и продолжает свою жизнь, не поддаваясь внешним воздействиям. В этом доме также живет злобный подросток Виля, который, несмотря на свой характер, также проклинает окружающих, что добавляет трагизма и сатиры в повествование.

Тема спектакля
«Бердичев» — это история о жизни, о «отрезанных годах», о взаимоотношениях в семье и о том, как индивидуальные судьбы переплетаются с историей страны. Спектакль отражает не только жизнь еврейской семьи, но и более широкую тему семьи как таковой. Рахиль, которая портит жизнь своей дочери, демонстрирует, как сильно влияние родителей может изменить судьбу детей.

Режиссёрская концепция
Режиссёр Никита Кобелев отмечает, что пьеса затрагивает не только специфические аспекты еврейской жизни, но и универсальные вопросы о семье, о любви, страданиях и поисках своего пути. В постановке тщательно воссоздан послевоенный советский быт с характерными атрибутами того времени, такими как швейные машинки, буфеты и водонапорные башни, что помогает зрителю погрузиться в атмосферу эпохи.

Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Татьяна Орлова
Татьяна Аугшкап
Игорь Марычев
Сергей Рубеко
Зоя Кайдановская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽
13 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Бердичев Бердичев Бердичев Бердичев Бердичев

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