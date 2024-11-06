Спектакль Детский новогодний балет «Щелкунчик»

Завораживающее мерцание Феи Драже, затаенные шорохи мышиного войска, волшебная елка — все эти чудеса пробуждают воображение и заставляют сердца биться быстрее. Балет «Щелкунчик», который захватывает и вовлекает детей в театральное действо, дарит маленьким зрителям незабываемые эмоции, позволяя им ощутить себя участниками волшебной истории.
Более ста лет «Щелкунчик» остается самым популярным детским новогодним балетом, покоряя сердца по всему миру. Весь балет состоит из музыкальных «хитов»: завораживающий Танец феи Драже, изящный Вальс Цветов и череда ярких танцев — Шоколад, Кофе, Чай и другие. Кто из детей не мечтал очутиться в волшебной стране, полной шоколада, карамели и сладостей, вместе с Мари и её верным Щелкунчиком?
Москонцерт представляет специальное шоу, адаптированное для детей, основанное на великом балете П.И. Чайковского и исполненное Государственным Московским Театром балета классической хореографии под руководством Элика Меликова («La Classique» Moscow Ballet). В основе постановки — либретто Мариуса Петипа и хореография Василия Вайнонена в редакции В. Ковтуна.
Исполнение «Щелкунчика» в Москонцерт Холле в новогодние каникулы превратит эту классическую историю в грандиозное танцевальное шоу, которое порадует и детей, и взрослых, и станет началом волшебного путешествия в мир балета и сказок Амадея Гофмана.