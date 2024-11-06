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Детский новогодний балет «Щелкунчик»
Билеты от 500₽
Киноафиша Детский новогодний балет «Щелкунчик»

Спектакль Детский новогодний балет «Щелкунчик»

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Постановка Театра балета классической хореографии La classique

Таинственная магия «Щелкунчика» 

Завораживающее мерцание Феи Драже, затаенные шорохи мышиного войска, волшебная елка — все эти чудеса пробуждают воображение и заставляют сердца биться быстрее. Балет «Щелкунчик», который захватывает и вовлекает детей в театральное действо, дарит маленьким зрителям незабываемые эмоции, позволяя им ощутить себя участниками волшебной истории.

Музыка, любимые герои и незабываемые танцы

Более ста лет «Щелкунчик» остается самым популярным детским новогодним балетом, покоряя сердца по всему миру. Весь балет состоит из музыкальных «хитов»: завораживающий Танец феи Драже, изящный Вальс Цветов и череда ярких танцев — Шоколад, Кофе, Чай и другие. Кто из детей не мечтал очутиться в волшебной стране, полной шоколада, карамели и сладостей, вместе с Мари и её верным Щелкунчиком?

Шоу-Спектакль от Москонцерта — праздник балета для детей и взрослых

Москонцерт представляет специальное шоу, адаптированное для детей, основанное на великом балете П.И. Чайковского и исполненное Государственным Московским Театром балета классической хореографии под руководством Элика Меликова («La Classique» Moscow Ballet). В основе постановки — либретто Мариуса Петипа и хореография Василия Вайнонена в редакции В. Ковтуна.

Исполнение «Щелкунчика» в Москонцерт Холле в новогодние каникулы превратит эту классическую историю в грандиозное танцевальное шоу, которое порадует и детей, и взрослых, и станет началом волшебного путешествия в мир балета и сказок Амадея Гофмана. 

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 декабря
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
13:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

#Продолжение
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13 сентября в 19:00 Театр Аллы Духовой «Тодес»
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Цветаева. С просьбой о любви...
18 августа в 19:00 VS Театр
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