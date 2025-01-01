Спектакль Суламифь

Постановка по повести А. Куприна

На основе одноименной повести Александра Куприна, написанной по мотивам библейского сюжета, постановка Театра Армии оживляет историю любви царя Соломона и юной Суламифи. Эта история, разворачивающаяся за семь дней, — о любви, которая начинается с первой встречи, расцветает в страсти и завершается трагическим расставанием.

Особенности постановки

Слияние стилей : драматический и пластический театры соединены в уникальном формате, создавая глубокую эмоциональную атмосферу.

: драматический и пластический театры соединены в уникальном формате, создавая глубокую эмоциональную атмосферу. Синтетический театр : актёры воплощают идею А.Я. Таирова, где каждый элемент действия имеет своё место, усиливая выразительность спектакля.

: актёры воплощают идею А.Я. Таирова, где каждый элемент действия имеет своё место, усиливая выразительность спектакля. Музыкальность и движение: в каждой реплике и каждом жесте ощущается любовь и страсть, делающие спектакль настоящим гимном любви.

Режиссёр

Спектакль поставлен Марией Шмаевич — актрисой Театра Армии и педагогом кафедры сценической пластики ГИТИС. Под её руководством постановка раскрывает красоту и трагедию любви с необычайной выразительностью.

Почему стоит посмотреть?

Это гимн женской красоте, молодости и любви, который вдохновляет и трогает сердца.

Постановка посвящена вечным темам: страсти, жертве и бессмертной силе любви, остающейся в сердцах даже после расставания.

В основе спектакля лежит глубокий философский смысл, заключённый в словах Куприна: «Крепка, как смерть, любовь».

Кто должен увидеть спектакль?

Любители ярких эмоциональных постановок, ценители драматической классики, поклонники пластического театра и все, кто хочет прикоснуться к вечной теме любви, которая преодолевает время и границы.