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Суламифь
Билеты от 1500₽
Киноафиша Суламифь

Спектакль Суламифь

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Постановка по повести А. Куприна

На основе одноименной повести Александра Куприна, написанной по мотивам библейского сюжета, постановка Театра Армии оживляет историю любви царя Соломона и юной Суламифи. Эта история, разворачивающаяся за семь дней, — о любви, которая начинается с первой встречи, расцветает в страсти и завершается трагическим расставанием.

Особенности постановки

  • Слияние стилей: драматический и пластический театры соединены в уникальном формате, создавая глубокую эмоциональную атмосферу.
  • Синтетический театр: актёры воплощают идею А.Я. Таирова, где каждый элемент действия имеет своё место, усиливая выразительность спектакля.
  • Музыкальность и движение: в каждой реплике и каждом жесте ощущается любовь и страсть, делающие спектакль настоящим гимном любви.

Режиссёр
Спектакль поставлен Марией Шмаевич — актрисой Театра Армии и педагогом кафедры сценической пластики ГИТИС. Под её руководством постановка раскрывает красоту и трагедию любви с необычайной выразительностью.

Почему стоит посмотреть?

  • Это гимн женской красоте, молодости и любви, который вдохновляет и трогает сердца.
  • Постановка посвящена вечным темам: страсти, жертве и бессмертной силе любви, остающейся в сердцах даже после расставания.
  • В основе спектакля лежит глубокий философский смысл, заключённый в словах Куприна: «Крепка, как смерть, любовь».

Кто должен увидеть спектакль?
Любители ярких эмоциональных постановок, ценители драматической классики, поклонники пластического театра и все, кто хочет прикоснуться к вечной теме любви, которая преодолевает время и границы.

Режиссер
Мария Шмаевич
В ролях
Алена Губанова
Сергей Иванюк
Ярослав Бережнов
Илья Баранов
Александр Макаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Суламифь Суламифь Суламифь Суламифь Суламифь

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