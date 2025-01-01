Спектакль Суламифь

На основе одноименной повести Александра Куприна, написанной по мотивам библейского сюжета, постановка Театра Армии оживляет историю любви царя Соломона и юной Суламифи. Эта история, разворачивающаяся за семь дней, — о любви, которая начинается с первой встречи, расцветает в страсти и завершается трагическим расставанием.
Особенности постановки
Режиссёр
Спектакль поставлен Марией Шмаевич — актрисой Театра Армии и педагогом кафедры сценической пластики ГИТИС. Под её руководством постановка раскрывает красоту и трагедию любви с необычайной выразительностью.
Почему стоит посмотреть?
Кто должен увидеть спектакль?
Любители ярких эмоциональных постановок, ценители драматической классики, поклонники пластического театра и все, кто хочет прикоснуться к вечной теме любви, которая преодолевает время и границы.