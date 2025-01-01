Меню
Третий звонок, господа!
Спектакль Третий звонок, господа!

Спектакль Третий звонок, господа!

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 110 минут
Возраст 16+
О спектакле

Театральная драма: «Третий звонок, господа!» в МХТ имени А.П. Чехова

В Театре МХТ имени А.П. Чехова состоится спектакль «Третий звонок, господа!» режиссёра Кирилла Вытоптова. Постановка основана на рассказе Александра Куприна, а сюжет вертится вокруг повести «На покое». В центре внимания жизнь актёров, которые пережили свою славу и теперь обитают в доме призрения, превращая свою повседневность в театральный процесс.

Оформление и атмосфера

Сценическое пространство необычно: больничная палата с медицинским оборудованием трансформируется в летнюю эстраду. Это оформление подчеркивает атмосферу драматического кабаре, создавая контраст между жизнью и искусством.

Звёздный состав

В главных ролях – Народный артист России Станислав Любшин, известный по своим работам в фильмах «Служебный роман» и «Афоня», а также актёр Александр Семчев, который запомнился зрителям по фильмам «Брат» и «Жмурки». Спектакль станет настоящим открытием для любителей психологических драм.

Премьера и её значение

Премьера данного спектакля была приурочена к 90-летию народного артиста России Станислава Любшина, что добавляет особую значимость этой постановке.

Инсайты о Куприне

Куприн – яркая фигура русской литературы, его жизнь напоминает приключенческий роман. Он сменил много профессий, включая суфлёра и актёра, и, по совету Антона Чехова, собирался поступить в труппу Художественного театра. Эти театральные корни нашли отражение в его произведениях.

Мнение режиссёра

Режиссёр Кирилл Вытоптов отмечает: «История о приюте для одиноких пожилых артистов – это вряд ли первое, на что вы захотите пойти в свободный вечер. Но то, с каким азартом, смелостью и самоиронией старшее поколение мхатовских артистов играет этот сюжет, пропустить решительно нельзя».

Сценическая версия создана при участии Александра Баргмана и Светланы Савиной.

Режиссер
Кирилл Вытоптов
В ролях
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Евгений Киндинов
Евгений Киндинов
Александр Семчев
Александр Семчев
Владимир Тимофеев
Владимир Тимофеев

Январь
30 января пятница
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
Фотографии

Третий звонок, господа! Третий звонок, господа!

